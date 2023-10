Zelfs een smeermiddel houdt geluidshinder aan deze tramhalte in Knokke niet tegen: “Een pasklare oplossing? Die is er niet”

De bewoners van de nieuwe SKY Tower One, nabij het Oostendse station, klagen steen en been over… de kusttram. Maar ze zijn niet alleen. Ook aan het station van Knokke regent het al geruime tijd klachten. Volgens buurtbewoners ervaren ze serieuze geluidshinder. Bij De Lijn zijn ze al langere tijd op de hoogte, namen ze al maatregelen, maar geven ze tegelijkertijd weinig hoop op korte termijn.

Het station van Knokke is een eindhalte van de kusttram die tussen De Panne en Knokke-Heist rijdt. In de stationsomgeving klagen ze evenwel al langere tijd over de overlast die de trams produceren. In klachten die bij vervoersmaatschappij De Lijn binnenliepen, is er zelfs sprake van pieken tot 90 decibel. Dat is het geluidsniveau van een vrachtwagen die op een paar meter afstand voorbijrijdt of wanneer er vlakbij door mensen geroepen of geschreeuwd wordt. Het geluid wordt omschreven als een storend, piepend lawaai dat ze de hele dag door horen telkens als een tram passeert. En daar willen ze verandering in zien. Verschillende buurtbewoners kaarten het probleem namelijk al enkele jaren aan. Bij De Lijn zijn ze effectief op de hoogte van het probleem. En ze ontkennen het euvel ook niet.

Gelijkaardig probleem zoals in Oostende

Het probleem doet denken aan het verhaal van de bewoners van de nieuwe SKY Tower One in Oostende. Ook zij klagen over de kusttram en meer bepaald het geluid dat ermee gepaard gaat. De grootste gelijkenis? Op beide plaatsen is er sprake van meerdere bochten. En net daar blijkt onder andere het probleem te zitten, bevestigen ze bij De Lijn. “Een bocht heeft zeker invloed op het contactgeluid tussen de tramwielen en de tramsporen”, zegt woordvoerder Marco Demeling. “Hoe krapper de bocht, hoe meer contactgeluid.”

Specifiek voor de situatie in Knokke is dat letterlijk zichtbaar. De tram maakt daar rechtsomkeer in een soort keerlus, waardoor de kans op geluidsoverlast dus groter is. “Verder speelt ook het weer een rol”, duidt Demeling. “Bij vochtig of koud weer, is het lawaai minder. Bij droog of warmer weer zoals we de jongste periode gehad hebben, is het contactgeluid dan weer meer aanwezig. Ook bij de nieuwe sporen, zoals er aan het station van Knokke liggen, komt het probleem vaker voor.”

Smeermiddel

Bij De Lijn zijn ze dus al lange tijd op de hoogte van de klachten, alleen lijkt er geen pasklare oplossing te zijn. “Klopt”, zegt de woordvoerder. “Op korte termijn is er geen totaaloplossing beschikbaar op de markt. Dat betekent uiteraard niet dat we geen inspanningen leveren. Zo werken we met een smeermiddel, waardoor de tramsporen als het ware ingevet worden en het contactgeluid gereduceerd wordt. Dat doen we trouwens ook elders aan de kust. Verder voeren we controles uit of de snelheidsbeperking gerespecteerd wordt door onze chauffeurs. In de keerlus mogen de trams 5 kilometer per uur rijden. Als ze sneller gaan, zorgt dat voor geluidsoverlast. Al blijkt uit recente controles dat er eigenlijk geen overtredingen zijn, maar natuurlijk kunnen we dat niet permanent nagaan.” (MM)