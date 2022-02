Zeedijkparking Oostende gesloten uit veiligheidsoverwegingen

De ondergrondse Zeedijkparking tussen het Zeeheldenplein en het Kursaal is om brandveiligheidsredenen gesloten.

De parking heeft 240 rotatieplaatsen en 80 boxen. De parking is eigendom van de firma Casteleyn en wordt uitgebaat door Indigo. De jongste maanden werden op verschillende momenten problemen gesignaleerd met de brandveiligheid: branddetectie die niet of net te snel werkt.

Vorig weekend waren er nog interventies van de brandweer. De zaak kwam via een verzoekschrift eerder ook al op de gemeenteraad. Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) vroeg de brandweer een grondig onderzoek en daaruit blijkt dat er een probleem is met het alarmsysteem dat onnodig afgaat of werd uitgeschakeld.

Geen risico nemen

Burgemeester Bart Tommelein: “Er is ook een probleem met de klep van het rookafvoersysteem. Dat zou grote gevolgen kunnen hebben als er brand zou uitbreken. We willen het risico niet nemen. De parking kan niet open blijven omdat er een gevaarlijke situatie is. Die moet eerst opgelost worden. De parking sluit daarom met onmiddellijke ingang.”

“De wagens die er nog staan kunnen nog verplaatst worden maar er kunnen geen nieuwe wagens inrijden. De eigenaar en uitbater verlenen wel hun medewerking aan een oplossing en moeten nu samenwerken om de parking te heropenen. Het is een drastische beslissing die werd genomen omwille van de veiligheid.”

(EF)