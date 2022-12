Yves Lampaert jaar lang uithangbord verkeerscampagne ‘Fietsen in Harmonie’: “Dagelijks met fietsonveiligheid geconfronteerd”

In Rumbeke werd de aftrap gegeven voor de nieuwe campagne van de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen ‘Fietsen in Harmonie’. Yves Lampaert prijkt dit jaar op de felbegeerde drinkflessen die symbool staan voor de campagne. “Ik verleen hier graag mijn medewerking aan”, aldus de renner. “Bijna dagelijks word ik met fietsonveiligheid geconfronteerd.”

De verkeerscampagne ‘fietsen in harmonie’, is een samenwerking tussen de gouverneur, de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen, de provincie West-Vlaanderen en Velofollies. Op dit laatstgenoemde evenement in januari gaat ‘Fietsen in Harmonie’ van start, maar nu al werden de drinkflessen voorgesteld.

“Het zijn door de jaren heen echte verzamelobjecten geworden”, verzekerde Curd Neyrinck. “Tal van grote namen uit de wielerwereld sierden de drinkflessen, voor 2023 wordt Yves Lampaert het gezicht.”

Ongevallen

Verkeersveilig West-Vlaanderen heeft als doel de verkeersveiligheid in West-Vlaanderen te verhogen en dit door een samenwerking aan te gaan met alle actoren actief aanwezig binnen onze provincie die verkeersveiligheid in het hart dragen. “Verkeersveiligheid komt in elke bevraging van de bevolking bovendrijven”, zegt gouverneur Carl Decaluwé. “Je zou denken dat als mensen hier zo mee begaan zijn, dit tot een daling van de ongevallencijfers zou leiden, maar niets is minder waar. De cijfers van afgelopen jaar zijn nog niet volledig bekend, maar er zijn al trends uit af te leiden en die zijn niet goed…”

De gouverneur stond verder stil bij het unieke van de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen. “In ons land is deze vzw uniek in zijn soort door het inzetten van een rijsimulator, kantelwagens, een fietspark… en elk jaar wordt er een drinkbus gecreëerd die een collectors item wordt. Dit jaar prijkt Yves er op, een klassieke renner met heel grote ‘moteur’. We zagen hem onlangs nog blinken in het sportjaaroverzicht. Het stond nochtans vooraf niet vast dat hij renner zou worden. Hij was eerst judoka. Maar die technieken komen van pas bij een eventuele valpartij nu”, aldus de gouverneur.

Valpartijen

Spijtig genoeg ervaart Lampaert bijna dagdagelijks hoe valpartijen kunnen ontstaan. “Bijna dagelijks zouden we wel ergens omvergereden kunnen worden”, aldus de renner. “Daarom engageer ik me graag voor deze actie. Het verkeer is drukker en drukker aan het worden. Gezinnen hebben vaak een tweede of zelfs derde wagen. Als iedereen rekening houdt met elkaar dan kan er nog ruimte gelaten worden voor fietsers. Zelf heb ik heel wat ervaring en zie ik onveilige situaties aankomen, dat is niet het geval bij jonge rennertjes. Hopelijk pikt iedereen iets op van deze campagne. Als er ook maar één ongeval door vermeden kan worden, dan is dit al geslaagd.”

Info: www.verkeersveiligwestvlaanderen.be.