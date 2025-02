Wordt wijk Otteca weer verbonden met centrum?

Sinds het verdwijnen van de ophaalbrug aan de Wante over het kanaal is de wijk Otteca volledig afgesneden van Oostrozebeke-dorp en moeten de inwoners een omweg maken via Ingelmunster om de handelszaken in het centrum of de gemeentelijke administratie te bereiken. De mogelijkheid bestaat nu dat er een voetgangers- en fietsbrug komt ter hoogte van het spaarbekken langs het kanaal. Schepen van openbare werken en mobiliteit Olivier De Marez gaf toelichting tijdens de laatste gemeenteraadszitting.

Volgens de schepen is men al jaren bezig met het opstellen van een charter rond het opwaarderen van het kanaal. Er zijn sowieso grotere werken nodig aan het kanaal om in de toekomst grotere schepen toe te laten. Om dit te realiseren moeten nog enkele bruggen verhoogd worden en de kanaaloevers versterkt worden. “Los van de economische belangen van het kanaal wordt er intussen ook gedacht aan de recreatieve mogelijkheden”, vervolgde De Marez. “Het grote kanaalproject biedt kansen voor veel kleine projecten, zoals een voetgangersbrug in Oostrozebeke. Zo kan de afgelegen wijk Otteca weer verbonden worden met het centrum van de gemeente en is een omweg via Ingelmunster niet meer nodig. Die brug zou ook het fietsverkeer van werknemers uit Hulste en Harelbeke vergemakkelijken. Er zou ook een aansluiting komen met de bestaande trage wegen, zoals de oude spoorwegbedding en de fietssnelweg langs het kanaal.”

Ligging en kosten

“Waar die brug precies zal worden geïnstalleerd is nog niet duidelijk, dat komt pas nadat een haalbaarheidsstudie is afgerond. Ik vermoed dat de zone aan het bufferbekken in de Hulstestraat een ideale plaats is. De ruwe kostenberekening volgt nog. De betrokken partijen zijn de Vlaamse Waterwegen en de gemeente Oostrozebeke. Er komt zeker ook een betoelaging voor de helft door de Provincie. Ik kan alleen maar hopen dat er snel werk wordt van gemaakt. Ik ga ervan uit dat dit project binnen vijf tot tien jaar moet gerealiseerd zijn.” (CLY)