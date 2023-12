Wordt jaagpad bij loskade afgesloten?

Recent werd de nieuwe laad- en losinstallatie van het Logistiek Centrum Zwevegem LCZ (firma Laebens) in gebruik genomen. Dit logistiek centrum werkt als een regionaal container- en distributiecentrum. Al tijdens de aanleg van de infrastructuur werd het verkeer op de fietssnelweg, het jaagpad langs het kanaal Bossuit-Kortrijk, regelmatig verboden door het sluiten van poorten voor en na de passage van het LCZ.

“Onlangs vroeg iemand die met een gesloten poort geconfronteerd werd, aan de Vlaamse Waterweg of een digitale aanduiding geen betere oplossing zou zijn. Hij kreeg als antwoord dat men daar niet zou in investeren, want dat in de loop van 2024, naar aanleiding van de toenemende activiteiten, de doorgang langs LZC definitief zou worden afgesloten voor verkeer”, zei raadslid Yves De Bosscher (Groen) in de gemeenteraad. Naar aanleiding van deze situatie wil Groen dat de gemeenteraad een brief stuurt naar de Vlaamse Waterweg, waarin ze verzocht worden om het jaagpad aan het LCZ niet af te sluiten vooraleer er een waardig alternatief is voor de fietsverbinding. Verder vragen ze om met spoed de nodige plannen op te maken en budget te voorzien voor het bouwen van een fietsersbrug en in afwachting te zorgen dat er een automatische signalisatie wordt voorzien om de gesloten poorten beter aan te duiden.

Reactie

Schepen Dirk Desmet mocht antwoorden. “Er is een onderzoeksnota in opmaak door diverse instanties en de firma. Ik denk niet dat we er goed aan doen om nu een brief te schrijven. De werkgroep komt volgende week opnieuw samen en ik heb de indruk dat we daar op de goede weg zitten. Ik zal er informeren naar de intentie om het fietspad definitief af te sluiten en zal ook vragen stellen rond het gebruik van de verkeersborden. Elektronische borden heb ik al ter sprake gebracht, maar daar was men inderdaad niet voor te vinden.” De schepen stelde voor om nog even te wachten met een brief. Raadslid Yves De Bosscher kon zich daarin vinden. (GJZ)