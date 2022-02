Wonderwoudje en Rubensplein vergroenen de binnenstad

Het Pieter Pauwel Rubensplein wordt omgetoverd tot een groene buurtplek en avontuurlijke speelruimte voor de buurtkinderen. Leerlingen van het 6e jaar van de basisschool Pius X werkten daaraan mee tijdens een workshop wilgentunnels maken.

In het voorjaar van 2021 werd het eerste Wonderwoudje in Kortrijk aan de Edgar Tinellaan gerealiseerd. Op vraag van, en samen met de buurt werd afgelopen maanden hard gewerkt om ook tot een nieuw ontwerp te komen voor het Rubensplein. “Het oude speelpleintje was nodig aan vervanging toe en het plein was één grote vlakte met enkele bomen, dus grepen we de kans om het ganse plein onder de loep te nemen. Samen met Stadslandschap Leie en Schelde werd een traject op poten gezet om de buurtbewoners, scholen en andere belanghebbenden maximaal bij het ontwerp te betrekken”, duidt schepen van Biodiversiteit en Jeugd Bert Herrewyn (Vooruit).

“Samen met de provincie West-Vlaanderen, Bos+ en de stad Kortrijk krijgt het Rubensplein nu meer en meer vorm als groene, bio-diverse stadsruimte waar ook de jonge Kortrijkzaan van de wijk kan meegenieten.” In het najaar van 2021 werden de oude speeltoestellen afgebroken. Daarna werd het terrein reliëf gegeven met een glooiing en waterbekkentje voor goede wateropvang.

Een groene, bio-diverse stadsruimte waar ook de jonge Kortrijkzaan van de wijk kan meegenieten

Natuurlijke speelhuisjes

In de eerste week van februari werden nieuwe hagen aangeplant. “Ze vormen een buffer om de straat veilig te kunnen afsluiten voor spelende kinderen en de verkeersveiligheid te kunnen garanderen”, duidt Bieke Vertriest van Stad Kortrijk. “De omwonenden plantten ook een eerste speelbosje.” Nu wordt de groene openbare ruimte verder gevuld met natuurlijke speelhuisjes en tunnels. “Door te vlechten en bouwen met wilgentakken maken kinderen hun eigen avontuurlijke speelplaats: zo voelen ze zich betrokken”, zegt Peter Vosten van Boomhelden, die dat begeleidt samen met Stadslandschap Leie en Schelde en vzw Constructief.

“Later worden er op het plein nog zit- en hangmeubilair en avontuurlijke spelprikkels toegevoegd.” De nieuwe groene stadszone kan in drie zones onderverdeeld worden. “Het eerder aangelegde Wonderwoudje in de Edgar Tinellaan met meer oog voor rust en natuur. Een actiever gedeelte waar gespeeld en geravot wordt op het eerste deel van het Pieter Pauwel Rubensplein en een rustige ontmoetingsplek voor de buurt en wijk op het tweede deel van het plein.