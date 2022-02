Witte rook voor aanleg voetpaden in 7e Geniestraat in Houthulst

Al een hele tijd zaten de bewoners van de Zevende Geniestraat op hun honger wat betreft de aanpak van hun straat en de beloofde aanleg van voetpaden.

“De voetpaden komen er ten behoeve van de schoolgaande kinderen, de bewoners van het woonzorgcentrum en de bewoners in het algemeen”, legt schepen van openbare werken Erik Verbeure uit.

“Het engagement van het gemeentebestuur was een uitgemaakte zaak, maar omwille van de aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel, liet de uitvoering op zich wachten.Er is nu goed nieuws: de kogel is door de kerk en we kunnen een aanvang maken voor de opstart van de procedure.”

De schepen van openbare werken zal samen met het college van burgemeester en schepenen ijveren om werk te maken van de uitvoering.

“In dit project zal ook de Zarrendreef en omgeving worden opgenomen”, aldus schepen Verbeure. “Deze opdracht zal gevolgen hebben voor een aantal bijsturingen aan de waterhuishouding in de Stadenstraat en de Eug. De Grootelaan, maar daar zijn de aanpassingen minder ingrijpend. Het voetpad zal zeker bijdragen tot de veiligheid en is een grote meerwaarde voor deze omgeving.”

(AC)