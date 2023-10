Winkelwegel officieel geopend in Kachtem: “Naam verwijst naar een winkel die er vroeger gevestigd was”

Met het traditionele doorknippen van het lintje werd de Winkelwegel in Kachtem, bij Izegem, officieel geopend. Het is een trage verbinding waarlangs onder meer kinderen veilig de school kunnen bereiken. “Anders dan je zou denken verwijst de weg niet naar Sint-Eloois-Winkel, maar naar effectief een winkel die er vroeger was op ’t Hoge”, zegt heemkundige Jacques Viaene.

“Met de opwaardering van deze trage weg in Kachtem is er voortaan een verkeersveilige verbinding van en naar de Hogestraat. De kinderen uit de wijk kunnen zo de drukke Hogestraat vermijden op weg naar school”, zei schepen van Mobiliteit Caroline Maertens bij de officiële opening. “De aanleg of opwaardering van trage wegen stelt meestal ons geduld op proef. De procedure kent nogal dikwijls een traag verloop. Het goede nieuws is dat dat geduld meestal beloond wordt met een goede afloop.”

Snelle uitvoering

Ook in Kachtem was dit het geval. “De eerste onderhandelingen met de aanpalende eigenaars zijn gestart in 2019. Als snel vonden we een akkoord over een grondruil. Daarna is het hele administratieve traject doorlopen van akte op de gemeenteraad, officieel verleggen en verbreden van de weg tot de aanvraag van een omgevingsvergunning. Uiteindelijk konden we starten met de aanleg. In tegenstelling tot de administratieve molen ging de uitvoering wel snel. De officiële procedure voor de naamgeving van Sentier 31 werd opgestart en de gemeenteraad keurde de naam Winkelwegel algemeen goed.”

Ondertussen is de afgewerkte weg al goed in gebruik. Ook Kachtemnaar Jacques Viaene en heemkundige bij Ten Mandere zag het graag gebeuren. Hij was het die een vijftal jaar geleden suggereerde om de trage weg op te waarderen én hem de naam te geven die bij de opmaak van de Atlas van Buurtwegen in 1844 werd gebruikt: Winkelwegel. “De Winkelwegel is één van de 36 Kachtemse wegen die in 1844 werden opgenomen in de Atlas van Buurtwegen. De Winkelwegel wordt omschreven als ‘voetweg van ’t Hoge naar de Ardooiestraat’. De totale lengte bedraagt 891 m, de breedte 78 cm”, zocht Jacques Viaene op. “De weg begint aan de Hogestraat aan de inrit naar restaurant ’t Hoge en eindigt in de Manestraat, zoals de toenmalige Ardooiestraat nu heet, ter hoogte van serres Decoutere.”

Winkel uit 1842

Waar de naam Winkelwegel precies vandaan komt, kon niet achterhaald worden. “De naam Winkelwegel verwijst echter meer dan waarschijnlijk naar een winkel die er toen in 1842 al was op het Hoge, in die tijd een dichtbevolkt gehucht.”

“Naast de Winkelwegel zijn er nu nog drie andere buurtwegen te vinden in Kachtem: twee in de Oosthoekstraat en er is ook nog de Hogemolenwegel, van aan de Legenhoek naar het hoogste punt van Kachtem waar de Rhodesmolen stond. Het zou mooi zijn om ook de andere wegels van een naambord te voorzien”, besloot Jacques Viaene. (MI)