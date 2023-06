Wijken Raversijde en Zandvoorde in het verweer tegen nieuw busplan

Vanaf 1 juli treedt de eerste fase van het nieuwe vervoersplan van De Lijn in werking. Het plan is uitgewerkt in de nieuwe ‘vervoersregio’ Oostende, waar ook Koksijde, Nieuwpoort, Middelkerke, Bredene, De Haan, Oudenburg, Gistel en Ichtegem deel van uitmaken. Over het algemeen wordt het busaanbod serieus versterkt, maar de wijzigingen zorgen voor heel wat ontevredenheid in de Oostendse wijken Raversijde en Zandvoorde. Daar zijn ze vastbesloten om de strijd niet te staken. “We gaan door tot de laatste halte”, zegt Roland Taillaert, initiatiefnemer van een petitie in Zandvoorde.

Het nieuwe vervoersplan is een gevolg van het Vlaamse decreet basisbereikbaarheid van 2019. Daarmee schakelt Vlaanderen over van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid.

Het aanbod wordt gestuurd vanuit de vraag, wat betekent dat onderbenutte lijnen afgeschaft en overbevraagde lijnen versterkt worden. Het uitgangspunt is bovendien dat mensen meerdere vervoermiddelen combineren.

Afgesloten van stad

Om de regionale benadering waar te kunnen maken, werden 15 Vlaamse vervoerregio’s opgericht. Eén daarvan is de vervoerregio Oostende, die naast de Stad aan Zee bestaat uit Bredene, De Haan, Gistel, Ichtegem, Koksijde, Middelkerke, Nieuwpoort en Oudenburg.

In de vervoerregioraad Oostende zijn alle gemeenten, de Vlaamse overheid, het provinciebestuur en NMBS/Infrabel vertegenwoordigd. Over de wijzigingen die vanaf 1 juli ingaan, lees je meer op de volgende pagina. Hoewel het busaanbod wordt versterkt, zorgen de wijzigingen voor heel wat wrevel in Raversijde en Zandvoorde. In Raversijde is het een van de punten die leidde tot de oprichting van de actiegroep ‘Wij, Raversijde’, naast onder meer de PFAS-problematiek rond de luchthaven.

“Raversijde wordt als het ware afgesloten van het openbaar vervoer naar de stad”, legt woordvoerder Matthias Maelfeyt uit. “De bus rijdt niet meer door de Middenlaan en stadslijnen stoppen aan de luchthaven. Er blijft wel een regionale buslijn langs de Nieuwpoortsesteenweg, maar die rijdt slechts om het half uur, terwijl we vroeger om de tien minuten een bus hadden.”

Alternatief voorstel

“Voor veel ouderen is dat een groot probleem. Na decennialang openbaar vervoer in de wijk kan je hen toch niet zomaar in de kou laten staan? Er zijn mensen die daarvoor in een wijk komen wonen en dan valt dat plots weg. Dat probleem moet opgelost worden. We hadden vorige week al overleg met de stad en stelden nu in een een brief een alternatieve route voor.”

In de Middenlaan in Raversijde rijden geen stadsbussen meer en dat zet kwaad bloed. © PETER MAENHOUDT

“Dat alternatief bestaat erin de stadslijn door te trekken naar het domein Atlantikwall Raversyde en die verbinding toeristisch te promoten. Het provinciedomein is toch een van de grote trekpleisters van de stad? Ook voor de pilotenschool zal het een voordeel zijn. En zo is tegelijk ook Raversijde weer bediend met een stadsbus, weliswaar via de Nieuwpoortsesteenweg.”

“Wat ik hallucinant vind, is dat er niet gecommuniceerd wordt met de mensen”, zegt Matthias. “Die buslijnen veranderen, maar niemand weet dat. Het staat wel op de website, maar de mensen moeten het zelf zoeken. Over zoiets steek je toch op zijn minst een folder in de bussen? Je moet hier echt vechten voor je brokken.”

Dubbel probleem

In Zandvoorde verzamelden deze mensen liefst 1.544 handtekeningen tegen het nieuwe bustraject. We zien v.l.n.r. Roland Taillaert, Jeanpierre Cocquyt, Milo Pierre en Erwin Médard. Angéline Lemahieu en Mia Vancraeynest ontbreken op de foto. © GF

Ook in Zandvoorde is er heel wat kritiek op de wijziging van de buslijn. Daar ging een petitie rond, die intussen 1.544 keer ondertekend werd. Lijnen 21, 22 en 23 rijden voortaan via de Zandvoordedorpstraat en niet meer via de Zwanenlaan. “Dat is een dubbel probleem”, legt initiatiefnemer Roland Taillaert uit. “In de Zwanenlaan verdwijnen de haltes, maar daar in de buurt wonen heel wat oudere mensen. Anderzijds is de Zandvoordedorpstraat helemaal niet geschikt om dagelijks 104 bussen door te laten passeren. Er zijn zebrapaden, asverschuivingen, verkeersdrempels, twee scholen…”

“Die zijn noodzakelijk om voetgangers, fietsers en de leerlingen van twee scholen te beschermen. Bovendien werd het zwaar vervoer uit de dorpskern geweerd. Het kan toch niet dat deze beschermende maatregelen opgegeven worden nu het stadsbestuur vooral inzet op verkeersveiligheid”, vindt Roland. “Nu kan je geen fietser inhalen in de Zandvoordedorpstraat. Een vrachtwagen en een auto kunnen elkaar niet kruisen zonder over het voetpad te rijden. Ik zag er laatst twee bussen elkaar kruisen, een ervan reed 30 cm van twee schoolkinderen! En dat terwijl de Zwanenlaan speciaal ontworpen werd voor de doortocht van bussen.”

Alles op alles

“Wij wilden via een burgerinitiatief onze zaak voorleggen aan de gemeenteraad, maar de handtekeningen van de petitie mogen niet zomaar daarvoor worden gebruikt”, legt Roland uit. “Wel willen we later nog een aanvraag indienen om op de gemeenteraad gehoord te worden en schreven we intussen een brief aan Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD), de vervoersregioraad en schepen van Mobiliteit Björn Anseeuw (N-VA). We hadden ook al een ontmoeting met de schepen. We stellen in elk geval voor om de wijziging uit te stellen tot na de bespreking op de volgende vervoersregioraad. We zullen alles op alles zetten.”

Dit beeld is binnenkort (voorlopig?) verleden tijd: bussen in de Zandvoordse Zwanenlaan. (foto PM/EFO) © PETER MAENHOUDT

Schepen Anseeuw: “Als stad onze rol opnemen voor de Oostendenaars” Volgens De Lijn is het niet mogelijk om nog aanpassingen te voorzien aan een plan dat op 1 juli van start gaat, maar later zijn wel nog evaluaties en bijsturingen mogelijk. Schepen van Mobiliteit Björn Anseeuw (N-VA) van zijn kant belooft om te zien wat hij kan doen om tegemoet te komen aan de verzuchtingen van de mensen. Schepen Anseeuw ontmoette vorige week de initiatiefnemers van de petitie in Zandvoorde. “We hadden een goed gesprek. We hebben ook de context van de besluitvorming toegelicht, net als welke rol Oostende wel en niet kan spelen binnen de vervoersregioraad. Ik heb mijn woord gegeven dat ik namens de stad Oostende hun bezorgdheden zal meenemen naar De Lijn. Wij hebben regelmatig overleg met hen.” “We zullen kijken wat we kunnen doen om binnen het kader van de basisbereikbaarheid tegemoet te komen aan de verzuchtingen van de mensen”, belooft de schepen. “We zijn daar zeker niet doof voor. Het is wel zo dat De Lijn vraaggestuurd moeten werken en dus rekening moet houden met het aantal mensen dat opstapt aan een halte per dag. Dat speelt daarin wel een rol. Het is niet zo dat De Lijn over één nacht ijs is gegaan. Maar wij zullen als stad onze rol namens de Oostendenaars opnemen.” Op termijn bijsturingen “Op dit moment nog wijzigingen voorzien aan een plan dat van start gaat op 1 juli is helaas niet meer mogelijk”, reageert woordvoerder Karen Van der Sype van De Lijn. “Uiteraard wordt er wel een evaluatie voorzien en kunnen, binnen het kader van basisbereikbaarheid/Hoppin en het budget, op termijn bijsturingen gebeuren. Dit moet dan steeds in overleg gebeuren met de betrokken stad of gemeente én de vervoerregioraad.” “Het gaat niet enkel om geschrapte haltes. Er blijft wel degelijk alternatief aanbod in de omgeving” onderstreept Karen Van der Sype. “Al deze reiswegwijzigingen stonden overigens sinds de start in het goedgekeurde vervoersplan dat met de stad Oostende en de vervoerregioraad Oostende werd besproken en goedgekeurd.” Raversijde “Wat Raversijde betreft: tussen Oostende Station en de luchthaven blijft de tienminutenfrequentie behouden”, zegt Van der Sype. “De stadsritten zijn beperkt tot de luchthaven. De bus rijdt niet meer verder naar Raversijde en ook de streekritten richting Middelkerke en/of Veurne rijden via de luchthaven verder en rijden niet meer in de woonwijk. Vandaar dat er aan de halte Raversijde Luchthavenstraat een dertigminutenfrequentie wordt voorzien, zowel richting Oostende als richting Middelkerke. Inwoners van de wijk kunnen nog altijd gebruik maken van de Kusttram, de streeklijn of een eindje te voet gaan naar de haltes Oostende Luchthaven of E. Desmitlaan, waar ze om de tien minuten de stadsbus kunnen nemen.” Zandvoorde “Ook Zandvoorde blijft zeker bediend, maar via een andere reisweg en haltes. De aanpassing van deze reisweg is een eerste stap in een vernieuwde kernnetverbinding tussen Oostende en Brugge via Oudenburg en Jabbeke (dertigminutenfrequentie) vanaf januari 2024. De Zandvoordedorpstraat is de kortste route tussen Oostende, Zandvoorde en Oudenburg. Het toch opnieuw omrijden via de Zwanenlaan zou de uitrol van fase 2 hypothekeren. Dan start een Hoppinpunt in Westkerke, dat een overstappunt wordt voor lijnen in verschillende richtingen en – mits overstap – meer verplaatsingen mogelijk maakt voor de reizigers.”

Nieuwe buslijnen vanaf 1 juli: wat verandert er? Oostende-centrum • Lijn 1 Konterdam-Station-Centrum rijdt voortaan in beide richtingen via de Visserskaai. • In Zandvoorde nemen de lijnen 21, 22 en 23 tussen Oostende en Oudenburg voortaan de Zandvoordedorpstraat. De reisweg langs de Zwanenlaan verdwijnt. • Lijn 35 Oostende-Stalhille-Brugge en lijn 46 Oostende-Bredene-Klemskerke rijden tussen Oostende en Bredene voortaan via de Camerlinckstraat en de Vaartblekerstraat. • Lijn 54 Oostende-Oudenburg-Jabbeke-Brugge rijdt vanuit Oudenburg niet meer via industriegebied Plassendale, maar zoals lijn 21, 22 en 23 via Zandvoorde en de Konterdam naar Oostende. Richting Westkust • De lijn Oostende-Koksijde-Veurne krijgt het nieuw lijnnummer 60 en neemt ook de stadsbediening in Oostende tussen het station en de luchthaven in Raversijde voor haar rekening. Rijdt in Oostende om de 10 minuten tussen station en luchthaven, om de 30 minuten tussen Oostende en Middelkerke en om het uur tussen Oostende en Veurne. Ook avondbediening tussen Oostende en Raversijde en op vrijdag en zaterdag nachtbediening Oostende-Middelkerke. • Vanaf 1 september zorgt de lijn 611 Oostende-Nieuwpoort-Sint-Idesbald-Veurne voor specifieke schoolritten. De lijn rijdt in Oostende via de Duinkerkseweg en de Torhoutsesteenweg, maar doet in de schoolvakanties op weekdagen enkel de ritten in de spits. Richting Bredene Twee nieuwe stadslijnen naar Bredene en de Vuurtorenwijk in Oostende, ook ‘s avonds: • Lijn 2 Oostende Station-Vuurtorenwijk-Groenendijk overdag om de 15 minuten van en naar de Vuurtorenwijk en Bredene Groenendijk. • Lijn 4 Oostende Station-Bredene rijdt overdag om de 15 minuten tussen Oostende en Bredene, met betere verbinding van de Bredense Vicognewijk. • De Avondlijn 89 Marie-Joséplein-Groenendijk-Sas Slijkens-Marie-Joséplein verdwijnt. Richting Torhout Tussen Gistel en Ichtegem eerste stappen naar volledig nieuw busnet tussen Oostende en Torhout. • Lijn 51 Oostende-Gistel-Eernegem-Torhout krijgt nieuwe reisweg tussen Gistel en Eernegem via Westkerke. • Lijn 504 Oostende-Gistel-Moerdijk-Ichtegem zorgt vanaf 1 september 2023 voor specifieke schoolritten naar Oostende. Kusttram Betere ochtendbediening door verlengen rit tussen Oostende en Nieuwpoort tot Adinkerke.

Voor Bredene en de Vuurtorenwijk werd een oplossing gevonden, al verdwijnt wel de halte in de Afrikalaan op de Vuurtorenwijk. (foto PM) © PETER MAENHOUDT

Op deze plaatsen is er wel al oplossing Eerder protest tegen wijzigingen aan de buslijnen naar de Vuurtorenwijk en Bredene leverden wel resultaat op. In Oudenburg komt het stadsbestuur dan weer vanaf 2024 met eigen busverbindingen tussen Ettelgem en Oudenburg op de proppen. Door de nieuwe buslijnen moesten Bredense inwoners zich oorspronkelijk van Bredene Sas, Bredene Dorp en Bredene Duinen verplaatsen naar het station van Oostende om naar de Vuurtorenwijk te kunnen en ook het omgekeerde was waar. Door een beperkte wijziging aan de lijn 2 Station-Vuurtorenwijk-Groenenendijk en een nieuwe halte aan Groenendijk werd aan dat euvel verholpen. Drie Bredense seniorenverenigingen verzamelden samen ruim 700 handtekeningen om dat te bereiken en kregen in februari hun zin. Stadsbusje In een volgende fase van het nieuwe vervoersplan verdwijnt vanaf 1 januari 2024 buslijn 22, die Westkerke, Roksem en Ettelgem verbindt met Oudenburg en Oostende. Volgens De Lijn wordt die bus maar heel beperkt gebruikt, maar toch rees er vooral in Ettelgem heel wat onrust over. De stad besloot om zelf een oplossing aan te reiken. Het busje van het woonzorgcentrum en het lokaal dienstencentrum zal vanaf 2024 elke dag een lus maken met dagelijks 14 ritten en meerdere stopplaatsen in alle deelgemeenten. De stad werft hiervoor twee halftijdse professionele chauffeurs aan, eventueel aan te vullen met vrijwilligers. Daarnaast zal Oudenburg drie halve dagen per week een extra busje huren.

(Hannes Hosten en Leen Belpaeme)