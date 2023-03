Wijkbewoners misnoegd over wegvallen van bushalte in hart van Raversijde: “Beslissing werd op ondemocratische manier genomen”

Heel wat bewoners van de wijk Raversijde, op de grens tussen Middelkerke en Oostende, zijn misnoegd over het verdwijnen van een bushalte in de Middenlaan, een gevolg van het nieuwe vervoerplan van de Lijn. “We stellen die beslissing zwaar in vraag”, klinkt het.

De wijk Raversijde kent vooral een oudere bevolking: zo’n tachtig procent is er ouder dan 60 jaar. Heel veel mensen hangen dan ook af van het openbaar vervoer. Zoals algemeen geweten is heeft De Lijn heel wat buslijnen aangepast in een nieuw vervoerplan op maat van de regio. Dat gebeurde ook in Raversijde.

Ondemocratisch

“Vanaf 1 juli bestaat de halte in de Middenlaan, in het hart van Raversijde, niet meer”, zegt Patrick De Wilde boos. “We stellen die beslissing zwaar in vraag. Wat ons betreft werd die beslissing op een ondemocratische manier genomen. Inwoners van de wijk werden voorafgaand op geen enkel moment gecontacteerd. Nochtans kunnen wij voldoende argumenten aanbrengen om de halte te behouden.”

“Hier wonen ook wel wat jonge gezinnen met kinderen die naar school gaan. Die moeten vanaf 1 september een heel eind lopen om de bus te kunnen nemen”

Net de aanwezigheid van de oudere bevolking op de wijk is misschien wel het belangrijkste argument volgens Patrick. “Het is een halte die gebruikt wordt voor de nachtlijn 86 en die is belangrijk voor het woon-werkverkeer”, vervolgt de man. “Hier wonen ondertussen ook wel wat jonge gezinnen met kinderen die naar school gaan. Die moeten vanaf 1 september een heel eind lopen om de bus te kunnen nemen. Ter hoogte van de halte is er een woonzorgcentrum met personeel en heel veel bezoekers. En er wordt in principe binnenkort gestart met de bouw van een toeristisch complex vlakbij de halte. Ook de mensen die dat complex bezoeken zullen de bus moeten nemen als ze geen auto hebben.”

Reisweg al eens aangepast

Ook het feit dat er in de buurt geen winkels zijn en dat de bevolking van de wijk aangewezen is op Middelkerke of Mariakerke, speelt mee in de argumentatie van de bewoners. Toch zijn er volgens De Lijn in het verleden protesten geweest in de wijk over de bus die door de wijk rijdt. “Dat is een van de redenen waarom de reisweg al eens aangepast werd”, zegt Karen Van der Sype, perswoordvoerder bij De Lijn. “Daarom bedienen wij op vandaag de wijk nog in één richting en ook daarom is het busstationnement verplaatst. Dit alles heeft bijgedragen aan de beslissing om de reisweg van deze buslijn aan te passen.”

Kusttram vlakbij

Inwoners van de wijk kunnen echter wel beroep doen op de Kusttram vlakbij de halte. “Niet iedereen moet naar het centrum van de stad en dus geen volwaardige optie”, reageert Patrick daarop. De nieuwe lijn 60 zal met een 30 minuten frequentie tussen het Oostendse station en Middelkerke rijden. “Vroeger had je hier om de tien minuten een bus. Dat hoeft niet meer, maar mensen tot aan de luchthaven laten stappen om een bus te nemen is een brug te ver. “Mensen kunnen wel terecht in aan de halte Raversijde Luchthavenstraat”, laat De Lijn nog weten. “Bovendien kan er in een tweede fase – indien voldoende argumenten van de buurt – een herroeping zijn van de beslissing. Als dingen niet lopen of bijsturing nodig hebben, dan gaan we ook bijsturen.”