Wie wil autodelen, kan dat aan het gemeentehuis

De gemeente Ledegem start met het project ‘autodelen’. Op zaterdag 8 januari om 10 uur vindt hierover een infomoment plaats in het administratief centrum.

Wie zelf geen wagen heeft, kan gebruikmaken van de deelwagen die sinds kort geparkeerd staat aan het gemeentehuis.

“Voor het project autodelen gaan we in zee met de firma Claus2You”, verduidelijkt schepen van Mobiliteit Greta Vandeputte (CD&V/VD). “Deze deelwagen staat ter beschikking van de inwoners en de werknemers.”

Op de website www.claus2you.be vinden geïnteresseerden een korte instructievideo met hoe het autodelen in zijn werk gaat.

Gebruikers moeten zich registreren via de website of via de app van Claus2you. Na registratie ontvangt men een mail met inloggegevens.

Eens ingelogd in de app, kan men het rijtegoed opladen via Payconiq en kan men de wagen reserveren. Dat kan tot een uur op voorhand. Via de app krijgt men ook toegang tot een digitale sleutel. Om de wagen te starten gebruikt men de sleutel die aan de kabel hangt.

Vanaf 2,99 euro

“Het uurtarief bedraagt 2,99 euro. Bij dat bedrag wordt het verbruik van de gereden kilometers opgeteld. Per kilometer betaal je 0,25 euro”, aldus de schepen. Wie de wagen langer dan negen uur gebruikt, dient een dagtarief van 25 euro te betalen.

Voor wie nog wat meer toelichting bij het initiatief wil: op zaterdag 8 januari organiseert de gemeente om 10 uur in het administratief centrum een infomoment omtrent het autodelen. (BF)