Wevelgem is Meer Mobiele Gemeente in 2022

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft Gent, Wevelgem en Koekelare bekroond als Meer Mobiele Gemeente/Stad 2022. Ze worden beloond met 50.000 euro omdat ze al heel wat inspanningen hebben geleverd om de toegankelijke mobiliteit in hun stad of gemeente te verhogen.

De gemeente Wevelgem werd de winnaar in categorie 2, gemeenten die tussen 20.000 en 50.000 inwoners tellen. De vakjury motiveerde haar beslissing met een aantal concrete voorbeelden.

Zo heeft Wevelgem het charter ‘Masterplan toegankelijke haltes’ ondertekend. De gemeente heeft een stafmedewerker en beleidsmedewerker die specifiek werken rond toegankelijkheid. Naast integratie en duurzaamheid is toegankelijkheid voor Wevelgem een integrale bevoegdheid.

Daarnaast werd een inventaris opgemaakt en is er een nulmeting gebeurd met een duidelijk ambitieniveau: Wevelgem wil investeren in drie ‘Hoppinpunten’ en twaalf toegankelijke haltes. De gemeente voert concrete investeringen uit in toegankelijkheid, met bijvoorbeeld verhoogde bushaltes, een voetpadenplan en een opleiding en bijscholing voor de technische dienst.