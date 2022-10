Westkerke vervoersknooppunt, busverbinding Oostende-Brugge door Roksem

Vanaf 1 januari 2023 gaat de eerste fase van de nieuwe mobiliteitsvisie van start. Dat betekent dat het Marktplein van Westkerke het Hoppinpunt wordt van De Lijn. Een Hoppinpunt is een knooppunt van verschillende vervoermiddelen. Met een deelauto en deelfietsen wordt dit knooppunt gerealiseerd. Nieuw is dat Roksem twee nieuwe opstapplaatsen krijgt.

Vlaanderen zet in op een nieuwe mobiliteitsvisie, die een efficiënter openbaar vervoer, afgestemd op ons fiets- en wegennetwerk moet waarmaken. “Voor Oudenburg komt er een waardevolle nieuwe Oostende-Bruggeverbinding. Dat betekent dat om het half uur de nieuwe Lijnbus met nummer 30 de verbinding Brugge-Oostende of Oostende-Brugge zal voorzien”, legt schepen van Mobiliteit Gino Dumon uit.

In realiteit betekent dit dat Roksem weer een volwaardige verbinding krijgt met Brugge en Oostende. Daar waar tientallen jaren geleden de halte Meiboom (Hoge Dijken) verdween, komt die terug. Met een stop aan het Bolsewistenplein wordt de inwoners en toekomstige inwoners, want de omgeving krijgt heel wat extra woningen, nieuwe mobiliteit geboden.

Overal bushokjes

Lijn 30 zal via Oudenburg naar Westkerke rijden met stopplaatsen aan de Zandvoordebrug, het stadhuis, de Westkerksestraat. Vanaf het Marktplein in Westkerke gaat de rit verder richting Brugge met stops aan het Bolsjewistenplein, Hoge Dijken (Meiboom) en Zerkegem. Naar Oostende is dit uiteraard in omgekeerde richting.

“De infrastructuur wordt aan de nieuwe stopplaatsen van De Lijn aangepast en elke halte krijgt een bushokje. Deze werken worden uitgevoerd door het Vlaams Gewest”, zegt burgemeester Anthony Dumarey. “Lijn 30 wordt vanaf 1 januari 2023 functioneel.” Het is de bedoeling om lijn 22, die om het uur van Oudenburg naar Ettelgem, Roksem en Westkerke rijdt, of omgekeerd, zal verdwijnen.

Etageboom

Een belangrijke locatie in dit verhaal wordt het Marktplein van Westkerke. Daar komt een heus knooppunt om de mobiliteit in de regio te verbeteren. “De stelling rond de etageboom verdwijnt om plaats te maken voor een overdekte fietsenstalling. Daar zullen reizigers hun eigen fiets kunnen plaatsen of een deelfiets huren om die dan aan het stadhuis van Oudenburg achter te laten. Ook wordt er een parkeerplaats voor een deelauto voorzien”, legt de burgemeester uit. (LIN)