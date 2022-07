Westhoek krijgt 9,3 miljoen euro voor fietsinfrastructuur, onder andere Kemmelseweg en Meenseweg in Ieper

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters investeert 9,3 miljoen euro in fietsinfrastructuur in de Westhoek. Dat blijkt uit het antwoord van minister Peeters op een schriftelijke vraag van Vlaams Parlementslid Emmily Talpe (Open VLD). Onder andere de fietspaden langs de Meenseweg en de Kemmelseweg in Ieper worden aangepakt.

De zeven entiteiten van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) investeren jaarlijks in een groot aantal infrastructuurprojecten voor vracht- en personenverkeer, openbaar vervoer, fietsen, binnenvaart en waterbeheersing. Vroeger had elke entiteit haar afzonderlijk investeringsprogramma. Met het geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) maakt het beleidsdomein MOW een overkoepelend overzicht van al die investeringen.

29 miljoen voor vervoerregio Westhoek

Vlaams minister Peeters maakt dit jaar 29 miljoen euro vrij voor de vervoerregio Westhoek. 9,3 miljoen euro hiervan gaat specifiek naar de fiets. “De fietsinvesteringen in Vlaanderen zijn de afgelopen jaren meer dan verdrievoudigd”, zegt Emmily Talpe, die naast Vlaams Parlementslid oof burgemeester van Ieper is. “In 2021 en 2022 investeert de minister respectievelijk 335 en 328 miljoen euro in fietsinfrastructuur, nadat in 2017 voor het eerst de kaap van 100 miljoen euro gerond werd. Dat is een goede zaak. Een deel van die middelen maakt nu zwart op wit het verschil voor de verkeersveiligheid in onze regio. Zo zetten we verdere stappen richting een duurzamere mobiliteit en stimuleren we mensen om de fiets te gebruiken.”

Meenseweg en Kemmelseweg

Specifiek voor de regio kende de minister onder meer 6,2 miljoen euro van de relancemiddelen toe aan uitvoering van fietsprojecten in Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Staden, Wervik en Zonnebeke. “Voor Ieper gaat het over de heraanleg van de fietspaden langs de Meenseweg, vanaf rondpunt Zuiderring tot over Zillebeke, en langs de Kemmelseweg. Voor die laatste starten de werken al begin augustus. Tot slot loopt er ook een aanbesteding voor optimalisatie van het fietspad voor de Brugseweg in Langemark-Poelkapelle, ook welgekomen voor fietsers die daar vanuit Ieper gebruik van maken. Drie fietspaden dus waar dagelijks heel wat mensen rijden, zoals van en naar school of het werk”, aldus besluit Emmily Talpe. (TOGH)