West-Vlaanderen koploper in Vlaanderen op vlak van veilige schoolomgevingen

In 2021 werd er maar liefst meer dan 2,7 miljoen euro subsidie uitgekeerd aan Vlaamse steden en gemeenten om projecten te realiseren die de verkeersveiligheid in de buurt van scholen verbeteren. Maar liefst 1 miljoen hiervan ging naar projecten in West-Vlaanderen waarmee de provincie koploper is in Vlaanderen.

“Verkeersveiligheid aan scholen is cruciaal. Het is belangrijk lokale besturen aan te moedigen die verkeersveiligheid te verbeteren”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V) die de cijfers opvroeg bij minister Peeters (OpenVLD).

Gemeenten en steden konden een aanvraag indienen om subsidies te bekomen voor projecten die erop gericht zijn de verkeersveiligheid van schoolomgevingen te verbeteren. De subsidies zijn gericht op snel uitvoerbare maatregelen, zoals verkeerssignalisatie en kleine infrastructurele maatregelen. “Het gaat over de heraanleg van een kruispunt tot zebrapaden zichtbaarder maken met led-pointers. Heel concrete zaken die hopelijk onmiddellijk een veiligere schoolomgeving helpen realiseren”, geeft Brecht Warnez aan. De politicus volgt de Vlaamse investeringen op dat vlak op de voet.

Maar liefst 22 West-Vlaamse gemeenten, waaronder Roeselare, Harelbeke, Oudenburg, Zonnebeke en Torhout, kregen in 2021 een subsidie voor het verbeteren van de verkeersveiligheid in de buurt van scholen. Hiervoor werd een steun uitgereikt van gemiddeld 47.000 euro per aanvragende gemeente of stad. “Met deze Vlaamse subsidies konden opnieuw 132 schoolomgevingen in onze provincie verkeersveiliger gemaakt worden”, besluit Brecht Warnez.