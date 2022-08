West-Vlaanderen investeert meest in verkeersveilige omgevingen

Er is de jongste jaren stevig geïnvesteerd in veilige schoolomgevingen en het meest in West-Vlaanderen. “De voorbije drie jaar werden met subsidies vanuit Vlaanderen 1.541 schoolomgevingen aangepakt in 218 gemeenten”, legt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters uit. In West-Vlaanderen werden 429 schoolomgevingen aangepakt. Dat schrijft De Zondag vandaag.

Je merkte het ongetwijfeld ook al bij jou in de buurt. De voorbije jaren werden heel wat schoolomgevingen veiliger gemaakt. Zo maken octopuspalen, gevleugelde zebrapaden of opvallende wegmarkeringen de automobilist attent op het feit dat er een school in de buurt is. “Lokale besturen die hun schoolomgevingen veiliger inrichten, kunnen daarvoor een beroep doen op subsidies vanuit Vlaanderen”, legt minister Lydia Peeters (Open VLD) uit.

“Vaak gaat het om snel uitvoerbare ingrepen waardoor de verkeersveiligheid kan worden verhoogd. De projecten die hiervoor worden ingediend zijn heel divers: fietspaden en voetpaden worden op een andere manier ingericht, men brengt wegmarkeringen aan of kiest voor opvallende signalisatie en straatmeubilair. Een aantal schoolomgevingen werd ook aangepast tot school- of fietsstraten. Of men zet een fietsbeloningssysteem op.”

Sinds het aantreden van de minister werd al meer dan 9,5 miljoen euro subsidies voor veilige schoolomgevingen uitgetrokken. Daarmee werd de omgeving van 1.541 scholen in 218 Vlaamse gemeenten veiliger gemaakt. In West-Vlaanderen werden de voorbije jaren de meeste schoolomgevingen aangepakt, met name 429. Daarna volgen Antwerpen (417), Oost-Vlaanderen (286), Vlaams-Brabant (240) en Limburg (169). Dit jaar werden in 60 Vlaamse gemeenten al 244 schoolomgevingen veiliger gemaakt.

177 veilige schoolroutes

Naast de schoolomgevingen zetten steden en gemeenten ook in op veilige schoolroutes. “Cijfers uit de stadsmonitor tonen aan dat 40 procent van de Vlamingen vindt dat fietsen naar school op een veilige manier kan”, vervolgt minister Peeters. “Onveilige kruispunten of schoolroutes zijn vaak dé reden waarom ouders hun kinderen niet met de fiets naar school laten gaan. Daarom zetten we prioritair in op veilige schoolroutes, zowel op de gemeentewegen als op de gewestwegen. Vorig jaar werden 81 nieuwe veilige schoolroutes gesubsidieerd in 38 Vlaamse gemeenten. Dit jaar zijn al 96 schoolroutes gerealiseerd in 30 gemeenten. Over de twee jaren samen hebben we hiervoor al voor ruim 7,1 miljoen euro aan subsidies uitgedeeld.”

Ook hier voert West-Vlaanderen de kop met 59 veilige schoolroutes, gevolgd door Antwerpen (44), Oost-Vlaanderen (31), Vlaams-Brabant (29) en Limburg (14). “Ik wil samen met de steden en gemeenten inzetten op een verhoogde verkeersveiligheid rond en op weg naar scholen. Lokale besturen hebben een directe kijk op wat er kan en moet veranderen op schoolroutes en binnen schoolomgevingen op hun gemeentewegen. Het is zo belangrijk dat leerlingen op een veilige manier hun woon-schooltraject kunnen afleggen”, besluit minister Peeters.

(Vincent Vanhoorne)