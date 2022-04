Werkzaamheden in Kuurne van start: centrum moeilijk bereikbaar

Sinds dinsdagmorgen zijn zowel in de Kerkstraat, als in een deel van de Generaal Eisenhowerstraat tot aan het kruispunt met de Elisabethstraat, wegenwerken van start gegaan. De werken kaderen in de grootse centrumvernieuwing, die enkele maanden terug van start ging, in de gemeente Kuurne.

Wie met de auto naar het centrum van Kuurne komt, zal een wegomlegging moeten volgen. Door deze werkzaamheden in het tweede deel van de Kerkstraat wordt het éénrichtingsverkeer, die van kracht was in de Leiestraat, gewijzigd.

Sinds dinsdagmorgen zullen wagens die de Leiestraat aandoen enkel in de richting van het Kruiske kunnen rijden. Fietsen, speedpedelecs en bromfietsen klasse A kunnen wel nog steeds in beide richtingen deze straat gebruiken. Ook in het deel van de Koning Albertstraat, gelegen tussen de werfzone in de Kerkstraat en de Twaalfde Liniestraat, wordt er tijdelijk verkeer in beide richtingen toegestaan zodat alle panden in de Koning Albertstraat bereikbaar blijven.

Vermoedelijk zullen de werkzaamheden beëindigd worden eind augustus. Om de plaatselijke handelaars, die bereikbaar blijven tijdens de werkzaamheden, een hart onder de riem te steken, ging sinds 11 april een kraslotenactie van start die nog loopt tot en met 30 april. Te voet een bezoekje brengen aan het gemeentecentrum van Kuurne is dan ook de boodschap. (BRU)