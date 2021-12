Werkgroep Fietseling Oostende voert actie voor beter fietspad in Van Iseghemlaan

Werkgroep Fietseling hield een actie in de Van Iseghemlaan. De werkgroep die zich inzet voor een fietsveilig Oostende wou zo de erbarmelijke staat van het fietspad aankaarten en duiden op het gevaar voor fietsers op bepaalde plaatsen.

Werkgroep Fietseling Oostende bestempelt de situatie voor de fietsers in de Van Iseghemlaan als uiterst gevaarlijk. Het wegdek en de infrastructuur staan er volgens woordvoerder Marc Horrix de veiligheid van de fietsers in de weg. Fietseling hield in juni 2018 een grote rondrit door de stad om verschillende heikele punten aan te brengen in de stad en daar was ook de van Iseghemlaan bij. Enkele aandachtspunten werden ondertussen aangepakt, maar de Van Iseghemlaan blijft een groot probleem voor fietsers.

Meerjarenplan

“De heraanleg van de fietssuggestiestrook in de van Iseghemlaan is onderdeel van het meerjarenplan 2020-2025”, zegt schepen van Mobiliteit, Björn Anseeuw (N-VA). “Wat de gevaarlijke stukken betreft: op bepaalde plaatsen is de weg er te smal om een suggestiestrook te voorzien. Voorlopig staat de volledige heraanleg van de Van Iseghemlaan niet op de planning.” (JRO)