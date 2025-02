Werken nieuwe Lysbrug in Ingelmunster starten in maart en duren anderhalf jaar

Maandagavond konden de Ingelmunsternaren en alle geïnteresseerden drie uur lang een kijkje komen nemen in de Brasserie in Ingelmunster op een infomoment rond de nieuwe Lysbrug. De werken starten begin maart 2025. In september 2026 moet de nieuwe Lysbrug klaar zijn. Het prijskaartje bedraagt 4,5 miljoen euro. Om de nieuwe brug te bouwen, verdwijnen er meerdere bomen. De gemeente Ingelmunster neemt die kosten op zich.

In 2021 werd de oude Lysbrug afgebroken. Na 77 jaar mocht er wel eens een nieuwe komen, maar toen waren niet alle Ingelmunsternaren daarmee gelukkig. Fietsers en voetgangers zouden een serieuze omleiding moeten volgen, maar de staat van de Lysbrug was zo erg dat enkel volledig afbreken een mogelijkheid was.

Fietslussen

De alternatieven waren en zijn nog altijd de Ringbrug en de nieuwe Brigandsbrug. De nieuwe fiets- en voetgangersbrug is een stalen brug met V-vormige landhoofden. Tussen de oplegpunten is ze 63 meter lang en ze heeft een brugdekbreedte van 3,7 meter.

De doorvaarhoogte is zeven meter en er kunnen dan schepen door met drie lagen containers. Op beide oevers komen fietslussen om zo weinig mogelijk ruimte in te nemen.

Diverse fases

“Begin maart 2025 gaan de werken van start”, zegt Geert Weimeys van De Vlaamse Waterweg. “De werken verlopen in diverse fases. In het begin zal je niet vlug verandering merken. De eerste werken bestaan uit de wegenis opbreken, voorbereidend grondwerk en op de linkeroever (Trakelweg) bomen rooien.”

“Fase twee bestaat uit rioleringswerken en voorbelasting (tijdelijke grondophoping) op de rechteroever (Zuidkaai en Kanaalstraat). De derde fase bestaat uit het aanbrengen van paalfunderingen (schroeven en boren) én het aanbrengen van damplanken op beide oevers.”

Landhoofden

Op dat moment volgt ook de bouw van de brugdelen in het atelier van staalbouwer CSM in Hamont-Achel. In Ingelmunster volgt dan de bouw van de landhoofden en pijlers op beide oevers. Een belangrijk moment is juni 2026, want dan volgt in Ingelmunster de montage van het brugdek (63 meter lang en 3,7 meter hoog) en de afwerking van de aanloophellingen

“Het invaren van dit brugdek zal ongetwijfeld veel kijklustigen lokken. Een laatste fase is de aanleg van de wegenis en het afwerken van de omgeving. In september 2026 zijn de werken voorbij en wordt de nieuwe Lysbrug in gebruik genomen.”

Volgens Geert Weimeys wordt er gewerkt van 7 tot 17 uur, zodat de hinder beperkt zal blijven. Uitzonderlijk wordt er wel eens gewerkt buiten die uren, maar dat zal nooit vroeger zijn dan 6 uur en nooit later dan 22 uur.