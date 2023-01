Werken Ijzeren Bareel voor op schema

De werken op de Ijzeren Bareel krijgen hun vervolg met de vernieuwing van de riolering en de herstelling van het wegdek.

Schepen van openbare werken Roger Deldaele (68) klinkt positief: “De werken aan fase 3 zijn vroeger gestart dan eigenlijk voorzien was. Oorspronkelijk stonden die pas in maart gepland, maar ze zijn op 10 januari al van start gegaan.” Ondanks de vlotte werking slaat Roger zelf een kritische noot aan. “De signalering is nog niet optimaal. Wanneer je van Dottenijs richting Ijzeren Bareel komt, moet je net over de benzinepomp rechts afslaan, en via Warcoing de omleiding volgen. We merken dat veel mensen nu doorrijden tot aan Ijzeren Bareel.” Toekomstgewijs kan de schepen nog niet veel zekerheid verkondigen. “Het is moeilijk in te schatten wanneer welke fases volbracht zullen worden. Ik hoop dat de grootste werken snel voorbij zijn.” (SV)