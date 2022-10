Werken aan spoor en bovenleiding tussen Brugge en Oostende gestart: geen treinen tot en met 6 november

De werken aan de bovenleiding tussen Brugge en Jabbeke en de onderhoudswerken tussen Jabbeke en Oostende zijn zaterdag gestart. Daardoor is treinverkeer tussen Brugge en de badstad de hele herfstvakantie niet mogelijk. “Doen we dat niet in de herfstvakantie, dan moeten we de werken spreiden over vijftien weekends”, klinkt het bij Infrabel.

Vanaf zaterdag 29 oktober tot en met zondag 6 november rijden er geen treinen op het traject Oostende-Brugge. Dat was zo tijdens de herfstvakantie van 2021 en dat is nu ook zo. Het gaat dan ook om het vervolg van de werken die vorige jaar in dezelfde periode werden uitgevoerd. “We moeten de werken wel in de herfstvakantie uitvoeren, want anders moeten we de werken spreiden over maar liefst vijftien weekends”, zegt woordvoerder van Infrabel, Frédéric Petit.

Noodzakelijk

De werken zijn noodzakelijk omdat de bovenleiding op het einde van de levensduur zit. “De bovenleiding dateert van in de jaren ‘50”, vertelt Gaetan Aps, projectleider bovenleidingen bij Infrabel. “De bovenleidingen hebben een levensduur van zo’n 65 jaar. Hoe ouder die worden, hoe meer breuk er is. Daarom is het noodzakelijk dat de bovenleiding vernieuwd wordt.”

Er gingen aan het vervangen van de bovenleiding, een jaar voorbereidende werken vooraf. Afgelopen nacht is men uiteindelijk gestart met het vervangen. “Eerst wordt de bovenleiding afgebroken. Er zijn vier draden voor de bovenleiding. Dat betekent dat er zo’n 80 kilometer leidingsdraad wordt verwerkt in negen dagen. Met de bovenleiding zijn zo’n veertig mensen per shift bezig. In totaal werken ongeveer honderd mensen mee aan de vervanging ervan. Die mensen werken de klok rond om alles op tijd gedaan te krijgen”, aldus Aps.

Vervangbussen

Het vervangen van de bovenleiding op het traject tussen Brugge en Jabbeke kost Infrabel ongeveer 3 miljoen euro. De kosten voor de totale omvang van de werken bedraagt 25 miljoen euro. De NMBS zet vervangbussen in tussen Brugge en Oostende.

Er zijn vervangbussen voorzien. © PM

De treinen die normaal van en naar Oostende rijden zullen tussen Brugge en Oostende worden omgeleid naar Blankenberge. Meer informatie vind je op de NMBS-website.