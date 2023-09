Welke oplossing is er voor zes zwarte kruispunten?

Zes van de 31 West-Vlaamse zwarte kruispunten bevinden zich in Brugge. Dat blijkt uit een vraag van parlementslid Brecht Warnez aan Vlaams minister Lydia Peeters. Wij vroegen burgemeester Dirk De fauw welke oplossing er voorzien is.

1. De Albert Serreynstraat, de Gistelse Steenweg en de Koning Leopold III-laan. Zeven ongevallen in de periode 2018-2020.

Dirk De fauw: “Diverse scenario’s zijn mogelijk in functie van een meer optimale doorstroming openbaar vervoer, met name de realisatie van een beperkt overrijdbare bedding (BOB) en aanpassingen aan de lichtenregeling. De plannen dienen nog nader uitgewerkt te worden door een studiebureau en het dossier moet nog ambtelijk besproken worden, in het bijzonder met De Lijn. Het Brugs stadsbestuur heeft hieromtrent geen preferente voorkeur, we zullen participeren aan het ambtelijk overleg in de hoop om zo snel mogelijk tot een consensus te komen.”

2. De Koningin Astridlaan, Koning Leopold III-laan, Torhoutse Steenweg. Negen ongevallen.

Dirk De fauw: “Het stadsbestuur is akkoord met de aanpak van het zwart punt en de herinrichting van de rotonde aan de N32 met Leopold III-laan/ Koningin. Het college van burgemeester en schepenen verkiest een heraanleg van de rotonde met aandacht voor de verkeersveiligheid én de doorstroming van de belangrijke OV-assen, waarbij de keerbeweging voor de site Veemarkt behouden blijft.”

3. Baron Ruzettelaan, Kortrijkstraat, Vaartdijkstraat. Acht ongevallen.

Dirk De fauw: “In het kader van de nieuwe brug in Steenbrugge komt er een herinrichting waarbij de fietsers onder de brug zullen rijden, langsheen het kanaal. Auto’s zullen over de hoge brug rijden. Er zal dus geen conflict meer mogelijk zijn tussen auto’s en fietsers. Normaal gezien zouden de werken eind dit jaar starten, maar er zijn twee bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek. Ik vrees dat dit dossier opnieuw vertraging oploopt, tenzij de Vlaamse Waterweg de personen die bezwaar aantekenden kan overtuigen hun procedure te stoppen.”

4. Buiten De Kruispoort, Buiten Kazernevest, Buiten Kruisvest, Langestraat, Moerkerkse Steenweg. Veertien ongevallen.

Dirk De fauw: “Op deze plek werden verkeerslichten geplaatst om ongevallen te vermijden ter hoogte van de bypass bij het oprijden van de Brugse ring R30. Er loopt een onderzoek naar een structurele aanpak, gekoppeld aan een nieuwe Kruispoortbrug. De huidige brug is slechts een tijdelijke constructie.”

5. Buiten Begijnenvest, Oostmeers, Stationsplein. Dertien ongevallen.

Dirk De fauw: “Het is de bedoeling om twee ongelijkvloerse kruisingen voor fietsers en voetgangers te realiseren om dit punt te ontlasten. Het verplaatsen van de Kiss&Ride in het parkeergebouw zal een conflictpunt elimineren. Vermoedelijke start van de werken: in 2024.”

6. Leopold II-laan, Leopold I-laan, Scheepsdalelaan. Acht ongevallen.

Dirk De fauw: “Er is al een conflictvrije groenfase voor fietsers, via het ‘vierkant groen’.” (SVK)