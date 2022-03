Wekelijks minstens vier auto’s getakeld voor marktdag in Oostende

Donderdag is in Oostende marktdag en dat betekent extra werk voor de lokale politie van Oostende. Parkeren op en ter hoogte van het Mijnplan mag immers maar tot middernacht. Heel veel chauffeurs ‘vergeten’ echter hun wagen te verplaatsen. Wekelijks moet de politie heel wat wagens takelen.

Het is een oud zeer: chauffeurs parkeren op woensdag na hun werkdag hun wagen op of ter hoogte van het Mijnplein met als gevolg dat wie ’s morgens naar het werk wil vertrekken, merkt dat zijn of haar wagen opeens verdwenen blijkt te zijn. Logisch, want vanaf 5 uur beginnen marktkramers op donderdag hun marktkraam op te zetten.

De politie trekt omstreeks 2 uur al richting Mijnplein en stelt vast dat elke week opnieuw verschillende wagens moeten worden getakeld. Jaarlijks worden er zo gemiddeld 213 wagens getakeld op donderdag, een gemiddelde van vier per week. In de zomer ligt het gemiddelde zelfs op zestien getakelde wagens per week.

“Elke donderdag moeten we inderdaad mensen van de politie inzetten om wagens op het Mijnplein te laten takelen”, duidt korpschef Philip Caestecker. “Bestuurders moeten in principe woensdagavond hun wagen verplaatsen om plaats te maken voor de marktkramers die donderdag in alle vroegte oprijden. Om de marktkramers niet te hinderen, moeten de auto’s al vroeg getakeld worden. Die dienen immers het Mijnplein om middernacht te verlaten. Het zijn vooral toeristen die er niet op letten dat ze er niet mogen parkeren. Wij steken daar heel veel energie en capaciteit in en het is dan ook belangrijk dat mensen weten dat ze daar op donderdag niet mogen parkeren.”

Bijkomende borden

Auto-eigenaars krijgen bij een overtreding, naast een GAS-boete ook de kosten van het takelen gepresenteerd. Eerste schepen Björn Anseeuw, bevoegd voor Mobiliteit: “De voorbije maanden parkeerden er geregeld mensen nietsvermoedend hun auto, terwijl het Mijnplein op donderdag natuurlijk vrij moet blijven voor de markt. Je wagen die wordt getakeld is niet alleen een dure aangelegenheid, maar zorgt ook voor heel wat praktische problemen. Dat willen we zoveel als mogelijk vermijden. Daarom hebben we bijkomende borden geplaatst. Zo kan niemand er nog naast kijken en besparen we mensen de ellende van getakelde voertuigen.” (JRO)