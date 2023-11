Zwevegemse handelaars halen opgelucht adem nu eerste deel wegenwerken afgerond zijn: “Blij dat we weer vlot bereikbaar zijn”

De wegeniswerken in de Avelgemstraat zijn afgerond. Daarmee komt een eind aan de belangrijkste wegenwerken van deze legislatuur in Zwevegem, waarbij het eerste deel van de Kortrijkstraat werd aangepakt. Handelaars halen opgelucht adem. “Ik heb op sommige dagen echt gesloten omdat mensen afhaakten. Blij dat we weer vlot bereikbaar zijn”, klinkt het.

In april 2022 startten de werken in de Kortrijkstraat, van aan de Bekaertstraat richting centrum. De rioleringen werden er vernieuwd, de weginfrastructuur verbeterd. Er werd in verschillende fases gewerkt, de laatste fase was dus die in de Avelgemstraat, tussen de Harelbeekstraat en de Kasteelstraat.

Verouderd en onveilig

De Kortrijkstraat was niet enkel verouderd, de straat stond vooral gekend als onveilig voor fietsers en voetgangers. “De Kortrijkstraat was vroeger een gewestweg, maar Vlaanderen maakte maar geen werk van een heraanleg, hoe vaak Zwevegem ook aandrong”, zegt burgemeester Doutreluingne. “Daarom hebben we met het gemeentebestuur gevraagd om de bevoegdheid over de straat te mogen overnemen. In 2017 was dat eindelijk een feit, en konden we de straat zélf aanpakken.”

Vlaanderen subsidieert een deel van de 3,6 miljoen euro die de werken kosten. “Maar het blijft een serieuze investering voor een gemeente van onze omvang”, zegt Doutreluingne. “Daarom hebben we de werken gespreid over twee legislaturen. Het tweede deel van de Kortrijkstraat, tussen de Bekaertstraat en het rond punt met het tankstation richting Cowboy Henk, dat is volgende legislatuur aan de beurt.”

Handelaars halen opgelucht adem

Handelaars halen in elk geval opgelucht adem dat de werken eindelijk afgerond zijn. Johnny Roels van ribbetjesrestaurant Johnny Fox is een van hen. “Bij de laatste fase in de Avelgemstraat situeerden de werken zich pal voor de deur”, vertelt hij. “Ik had al minder volk toen de Kortrijkstraat iets verderop was afgesloten, maar op het moment dat de werfzone zich hier voor de deur bevond, kwamen nog minder klanten tot hier. Mensen ontzien zich snel de moeite die ze moeten doen om ergens te geraken, blijkbaar, ook al was het al bij al nog goed te doen.”

“Ik heb op bepaalde dagen in de week gewoon gesloten, omdat er te weinig volk kwam. Ik vermoed dat ik het in de week van passage moet hebben: mensen passeren hier op weg naar huis en bedenken dat het die avond wel een leuk idee zou zijn om hier te komen eten. Passeren ze hier niet, dan maken ze die klik minder dus.”

Aangezien Johnny Fox in de werfzone lag, kon Johnny helemaal sluiten en in aanmerking komen voor een uitkering. “Maar ten eerste is dat niet echt een stevig bedrag, en ten tweede ben ik als ondernemer niet gemaakt om thuis in mijn zetel te zitten. Ik ben zo vaak ik kon blijven doordoen. Had ik maar één tafeltje die gereserveerd had, dan deed ik open. Ik ben dolblij dat het weer ‘normaal’ wordt nu. Ik ben nog maar vijf jaar open en we hebben het al bijna allemaal gehad: de coronacrisis, de energiecrisis, werken in de straat,… Ik kijk uit naar een gewoon jaar eigenlijk.” (JM)