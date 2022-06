Zwartestraat in Reninge afgesloten voor herstellingswerken na waterlek

De Zwartestraat in Reninge is tot vrijdag 17 juni afgesloten voor doorgaand verkeer wegens herstellingswerken aan het wegdek.

Dat liep schade op na een waterlek eind mei. Als gevolg daarvan kwam het wegdek enkele centimeters omhoog. Daarom moet een stuk over de volledige breedte van de weg worden heraangelegd, inclusief fundering.

Nieuwe waterleiding

Omrijden kan via de Broekstraat en de Lostraat. Plaatselijk verkeer is wel mogelijk. Het is niet de eerste keer dat de Zwartestraat geteisterd wordt door waterlekken. Eind juni 2019 was er al eens een groot lek waardoor een groot deel van de straat moest worden vernieuwd.

Ondertussen is er een nieuwe waterleiding aangelegd, die binnenkort in gebruik wordt genomen. Ook voor die werken werd de Zwartestraat verschillende keren afgesloten voor het verkeer.