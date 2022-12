Zware verkeershinder in de Watervalstraat Ardooie

Vanaf 9 januari wordt er in de Watervalstraat te Ardooie zware verkeershinder verwacht. Om te voorzien in dubbele riolering wordt het wegdek, volledig open gebroken. Dit zal gebeuren in vier fasen.

In het afgelopen jaar was er reeds beperkte hinder omdat hier en daar proefboringen werden gedaan. Maar nu start het grote werk. De werken zullen vermoedelijk aanslepen tot aan de zomer van 2024.

De eerste fase vanaf de Stationsstraat tot aan het warenhuis Delhaize loopt over 65 werkdagen. De tweede fase loopt vanaf Delhaize tot aan de Vanhautestraat over 90 werkdagen en vervolgens is er de derde fase met 95 werkdagen tot aan de Fabriekstraat. Dan resten er nog 20 werkdagen voor het stuk vanaf de Fabriekstraat.

De aanleg, van de dubbele riolering houdt in dan het afvalwater zal gescheiden worden van het regenwater. (JM)