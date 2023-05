Zuidzandstraat in Brugge krijgt groene vernieuwing

Stad Brugge zal de Zuidzandstraat, een van de belangrijkste winkelstraten, vernieuwen en groener maken met nieuwe groenzones, laad- en loszones en een nieuwe bushalte. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem roept bovendien de winkeliers op om de straat extra groen te maken door een gevelplant te plaatsen.

“Er worden heel wat aanpassingen gedaan aan de straat. Om te beginnen worden de 27 bestaande duofietsstaanders weggehaald en vervangen door 40 fietsnietjes. Ook de straat zelf wordt heraangelegd”, steekt burgemeester Dirk De fauw (CD&V) van wal. “Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk want de straat ligt er momenteel in slechte toestand bij. We plannen nog een inspraakmoment met de handelaars in de straat, om samen de plannen af te stemmen.”

“In het deel van de Zuidzandstraat tussen de Dweersstraat en Sint-Salvator wordt 300 m² van de rijweg heraangelegd in mozaïekkeien”, vult schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open VLD) aan. “De bestaande mozaïkkeien worden weggehaald, de fundering van de straat wordt aangepast, waarna de mozaïekkeien opnieuw geplaatst worden. In het deel van de straat tussen ‘t Zand en de Dweersstraat worden een aantal plaatselijke herstellingen uitgevoerd.” Verder worden ook de twee laad- en loszones in de straat heraangelegd, maar ze blijven wel behouden op dezelfde locatie. Wat de bushalte betreft: de bestaande buszone aan de Sint-Salvatorskathedraal wordt weg gehaald en er komt een nieuwe bushalte aan de hoek van de Zuidzandstraat met het Sint-Salvatorskerkhof. “We voorzien de aanleg van een verhoogd busperron zodat de bus veilig en makkelijk toegankelijk is voor iedereen”, verduidelijkt burgemeester Dirk De fauw.

Ook bij dit project zet de stad verder in op het ontharden en dus vergroenen van het openbaar domein. In de Zuidzandstraat wordt gegaan voor een ontharding van 40 m². “Zes nieuwe groenzones worden gerealiseerd ter hoogte van de huisnummers 10,16 28, 30, 44 en 56. In iedere groenzone wordt een boom aangeplant en komen er narcissen en verschillende soorten vegetatie zoals vrouwenmantel, vergeet-mij-nietjes en siergrassen”, weet schepen Van Volcem. Omdat het plantseizoen al voorbij is, zal de aanplant in het najaar van 2023 gebeuren. In afwachting hiervan worden de plantvakken met een kruiden- en bloemenmengsel ingezaaid door de dienst Openbaar Domein. “Waar er pleintjes zijn en groen en winkels, komen mensen graag winkel. Zo gaan we geleidelijk aan van een grijze naar een kleurrijke en leefbare stad. We zetten met de stad volop in op gevelgroen in stedelijke omgevingen. Daarom spoort ik alle winkeliers aan om een gevelplant aan te vragen bij onze dienst”, geeft schepen Van Volcem nog mee. De werkzaamheden starten op 22 mei en zouden tegen 30 juni afgerond moeten zijn.