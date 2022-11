Zondag openingsfeest voor nieuwe en veiligere N43

Na drie jaar van ingrijpende werken is de N43 sinds de herfstvakantie opnieuw open voor alle verkeer. De belangrijke invalsweg heeft nu veilige en afzonderlijke fietspaden, werd volledig vergroend en er werd een nieuw gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Zondag 20 november is er een openingsfeest voor de buurtbewoners.

Alle Markenaren en Aalbekenaren die in de ruime omgeving van de werfzone wonen of een handelszaak hebben, zijn welkom op de feestelijke openingsreceptie op zondag 20 november. Het wordt een gezellige bijeenkomst met een drankje, een lekkere hap en leuke muziek. Voor de kleinsten is er ook kinderanimatie voorzien.

“Dit waren ingrijpende werken met heel veel hinder voor Marke en Aalbeke. We willen daarom de ondernemers en bewoners bedanken voor het geduld. Het resultaat is verbluffend. Wat vroeger een gevaarlijke grijze steenweg was met nauwelijks fietspaden die naam waardig is nu een groene boulevard met volledig vrijliggende fietspaden, bomen, maximaal ontharde groenstroken, nieuwe riolen en nutsleidingen, … Er kan nu veilig gefietst worden van Kortrijk over Marke tot in Aalbeke. Redenen genoeg om zondag samen het glas te heffen op deze realisatie!”, zegt Axel Weydts, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken.

Welke werken werden er precies uitgevoerd?

Het project omvatte onder meer een gescheiden rioleringsstelsel van 5,2 kilometer, een smaller wegdek om de snelheid te temperen, groenstroken met heel wat nieuwe bomen en veilig en volledig vrijliggend fietspad van 5,4 kilometer. De werken gebeurden in een goede samenwerking met het Agentschap Wegen & Verkeer en Aquafin. De Vlaamse Milieumaatschappij subsidieert een groot deel van de rioleringswerken.

Ondertussen zijn ook de verkeerslichten ter hoogte van kruispunt De Prinse in werking. Het gaat om een volledig conflictvrije lichtenregeling. Dit betekent dat wanneer fietsers en voetgangers groen licht hebben, al het gemotoriseerd verkeer rood licht krijgt. Zo minimaliseren we de kans op aanrijdingen bij het oversteken. Zo werd het kruispunt optimaal veilig gemaakt voor de vele scholieren richting bijvoorbeeld het Don Boscocollege.

Enkele leuke weetjes

– Er werd 3110 meter weg heraangelegd, goed voor 32.000 m² asfalt

– Er werden 16.800 m² nieuwe graszones aangelegd. Er werd onthard en vergroend waar mogelijk.

– Er worden 106 nieuwe bomen geplant, type Ulmus Lobel (Iep). Een groot deel daarvan worden aangeplant in december, het ideale moment om bomen te planten.

– 31.000 ton aarde werd er verzet. Restgrond werd met een minimum beperkt. Achteraan Rootland werd grondverzet tijdelijk gestockeerd om nadien te kunnen hergebruiken.

– Er zitten 6135 lopende meter nieuwe rioleringsbuizen in de grond

Kostprijs

De werken kostten om en bij de 6,7 miljoen euro van de Vlaamse overheid, 2,7 miljoen euro voor de stad Kortrijk en 1,2 miljoen euro voor de Vlaamse Milieumaatschappij via subsidies. De werken werden uitgevoerd door de tijdelijke maatschappij Cnockaert NV – L. Mols NV.