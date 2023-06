Zo zal de vernieuwde Prinsendreef er uit zien

Volgend jaar krijgt de centraal gelegen Prinsendreef een nieuw uitzicht.

De afbraak van de bestaande gebouwen is er gestart en de gemeente stelde zopas de nieuwe plannen voor het groen en een centraal gebouw dat een onderkomen zal bieden aan de muziekschool, de jeugdhuiswerking van de Komeet, de muziekschool, het Dorpstheater en het kinderoppascentrum van het Piloetje.

Niet alleen de site wordt hertekend en heringericht. Ook de wegeninfrastructuur wordt aangepast. De Prinsendreef wordt autovrij. Naast de fietsers krijgen enkel de bussen en de taxi’s ruimte ter beschikking. De gemeente streeft er naar op het project af te werken in 2024 want dit moet het prestigeproject en paradepaardje worden van deze legislatuur in Ardooie.