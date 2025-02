Zinkgat in Izegemsestraat in Kortrijk: maandag starten herstellingswerken en voorlopig omleidingen

Dit zijn de omleidingen:

Voor automobilisten die richting Kortrijk rijden, verloopt de omleiding via de Bozestraat, Izegemsestraat, Iepersestraat, Brugsesteenweg en Brugsestraat.

Richting Heule worden bestuurders omgeleid via de Brugsestraat, Brugsesteenweg, Iepersestraat, Izegemsestraat, Molenstraat, Sint-Godelievestraat en Bozestraat.

Fietsers kunnen in beide richtingen gebruikmaken van de Groene Verbinding. De omleiding loopt via de Graaf de Smet de Naeyerlaan, Koninginnelaan, Weversstraat en Jakob Vandervaetstraat, of via het Stadepad.