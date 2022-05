Zij aan zij fietsen over nieuwe Verbindingsbrug in Zeebrugge

Zondag 22 mei om 14 uur wordt de Verbindingsbrug in de achterhaven van Zeebrugge feestelijk ingehuldigd. Tijdens een volks feest kan iedereen de nieuwe brug infietsen “zij aan zij” met het havenbestuur.

De Verbindingsbrug loopt over het Verbindingsdok vormt het sluitstuk van een nieuwe openbare weg naar Zeebrugge. Via de Jozef Verschaveweg en de Koffieweg wordt de westelijke achterhaven ontsloten. Tegelijk ontstaat een nieuwe verbinding tussen het dorp van Zeebrugge en de A11. Met een lengte van 400, met een draaibaar middenstuk, wordt de Verbindingsbrug de langste beweegbare brug van Europa.

Iedereen is om 14 uur welkom voor toespraken van Dirk De fauw, burgemeester en ondervoorzitter van Port of Antwerp-Bruges, en chief operations officer Rob Smeets van Port of Antwerp-Bruges. Daarna mag iedereen meefietsen en is een zomerse traktatie voorzien.

Deelnemen is gratis maar Port of Antwerp-Bruges vraagt om vooraf te registreren op de website: https://www.portofantwerpbruges.com/zij-aan-zij-over-de-brug