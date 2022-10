Zeger van Heulestraat heropent volgende week vrijdag

Met anderhalve maand vertraging is de Zeger van Heulestraat volgende week vrijdag, behoudens verrassingen, weer open voor verkeer. Het kruispunt van de Lage Dreef met de Zeger van Heulestraat was sinds juni afgesloten en dat zorgde voor heel wat frustraties bij de Heulenaars. Zij moesten zich, letterlijk en figuurlijk, in bochten wringen om hun bestemming te bereiken. Na vijf maanden is een heropening eindelijk in zicht.

Het kruispunt van de Lage Dreef met de Zeger van Heulestraat wordt vernieuwd, vergroend en krijgt tevens een nieuw pleintje, bestaande uit zes bomen en een aantal zitplaatsen. Het kruispunt krijgt ook een verkeersplateau om de snelheid te remmen en de verkeersveiligheid te verhogen. De Lage Dreef krijgt ook eindelijk voetpaden en een nieuwe parkeerstrook. De plannen raakten bekend in maart 2021, maar startten pas juni van dit jaar. Toen nog met de Tinekesfeesten als vooropgestelde deadline.

In augustus bleek dat die deadline niet gehaald ging worden. Allerhande onvoorziene omstandigheden als hoge grondwaterstanden of onbekende nutsleidingen waren daar niet vreemd aan. De deadline werd verlegd naar eind oktober en die zou volgens Axel Weydts, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken, nu ook gehaald worden. Al kan het weer nog roet in het eten gooien.

Laatste fase

Hoe dan ook duiken de werken nu de laatste fase in en gaat het kruispunt naar alle waarschijnlijkheid volgende vrijdag 29/10 weer open voor verkeer. De laatste boordstenen worden deze week geplaatst. Nadien wordt de straat voorzien van asfalt en worden de wegmarkeringen aangebracht. Volgende vrijdag wordt alles afgewerkt en weer opengesteld voor verkeer.

Naast de werken in de Mellestraat zijn de werken in de Zeger van Heulestraat één van de twee werven met een grote impact op toegangswegen tot Heule. Ze zorgen dan ook voor heel wat gefrustreerde buurtbewoners de afgelopen maanden. Automobilisten moesten vaak omwegen maken langs de Warandestraat of Heule Watermolen om Heule Centrum te bereiken. Fietsers die willen passeren moeten vaak gewaagde toeren uithalen om hun bestemming te bereiken. Nu een heropening in zicht is, lijken die gewaagde toeren en omleidingen weer tot het verleden te gaan behoren. Handelaars zoals Lieven Delombaerde en Slagerij Cannaert slaan alvast een zucht van opluchting.

Het beloofde groen aan het kruispunt, is er nog niet. Dat wordt nog geplaatst op een latere datum.