Yzerbergstraat Zwevezele vanaf maandag 28 februari afgesloten voor alle verkeer

Op maandag 28 februari starten de werken aan de gracht in de Yzerbergstraat in Zwevezele. Doorgaand verkeer is onmogelijk. De werken duren tot eind maart.

De bestaande versteviging van de gracht ter hoogte van huisnummers 32 – 36 is deels uitgespoeld, beschadigd en onstabiel. Er werd een aannemer aangesteld om oeverversteviging aan te brengen in de gracht om verdere uitspoeling en herstellingen tegen te gaan. De werken kaderen binnen kwalitatieve en duurzame waterhuishouding en zullen in één aaneensluitende periode uitgevoerd worden.

De werken starten op maandag 28 februari. De weg wordt volledig afgesloten gedurende de uitvoering van de herstellingswerken. Er is een omleiding voorzien via de Pastoor Goethalsstraat – Hille en tussen de N50 – Landsmanstraat. Als de weersomstandigheden het toelaten, zullen de werken eind maart afgewerkt zijn.