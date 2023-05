Woonerf in de Vredestraat in Wervik eindelijk afgewerkt na aanslepende werken

De aanslepende wegen- en rioleringswerken in de Vredestraat in Wervik zijn af. Het is er voortaan een woonerf, kinderen mogen er spelen op straat en er geldt een maximumsnelheid van twintig kilometer per uur. In een woonerf zijn er geen voetpaden.

Op een woonerf geeft men de voorrang aan de zwakke weggebruikers. Inrijden kan alleen ter hoogte van de apotheek in de Geluwestraat, rechtsaf naar de Ommegangstraat of linksaf richting de Hellestraat. Inrijden vanuit de Hellestraat en de hoek Ooststraat-Ommegangstraat mag dus niet. Uitgezonderd door fietsers en wie vanuit de Hellestraat naar de parking van kwaliteitsslagerij Mingneau wil.

Sluipverkeer vermijden

Met één richting wil het lokaal bestuur het sluipverkeer zoals vroeger vermijden. Er zijn vaste parkeerplaatsen en die waren er vroeger niet. Het is trouwens verplicht om in de vaste parkeerplaatsen te staan.

In de laatste fase werd de beplanting uitgevoerd en werden de verkeersborden geplaatst. De timing kende door onder meer het slecht weer in het voorjaar een aanzienlijke vertraging. (EDB)