Wijkraad Alerte Koekuit Menen niet langer in het verzet tegen ontdubbeling expresweg N58 in Geluwe: “Geen geld en energie meer aan verspillen”

Het ziet er sterk naar uit dat na de goedkeuring van de ontdubbeling van de expresweg N58 in Geluwe niet langer tot een procedureslag komt. Na een bevraging onder de kernleden besloot de wijkraad Alert Koekuit Menen de plannen niet tegen te gaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Aannemer Stadsbader kan de belangrijke werken de komende maanden dus inplannen.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) maakt voor dit jaar op het investeringsprogramma geld vrij voor de ontdubbeling van een deel van de drukke expresweg N58. Het gaat over een afstand van 1,9 kilometer om het stuk tussen de op- en afrit van de A19 tot de tweede rotonde richting de Ringlaan grondgebied Menen. Tijdens de spitsuren op weekdagen is er op dat deel altijd een lange file. Nu is het tweevaks en wordt het dus viervaks. De ontdubbeling is een voorwaarde voor de aanleg van het nieuwe bedrijventerrein Menen West tussen wijk De Koekuit en de N58.

Op 12 december keurde Vlaams minister van Omgeving en Landbouw Jo Brouns (cd&v) de omgevingsvergunning voor deze ontdubbeling goed. Tot 26 januari kan hiertegen nog een verzoekschrift tot vernietiging ingediend worden bij de Raad van Vergunningsbetwistingen. Alhoewel De Alerte Koekuit besliste geen stappen te ondernemen, stelt ze zich toch vragen over de realiteit van sommige zaken. “Zo werd een oorspronkelijk negatief wateradvies ter elfder ure aangepast”, klinkt het bij de burgerbeweging. “Ook over de aanpassing van een groenbuffer en het vervangen van te kappen bomen blijven we in het ongewisse. De Alerte Koekuit wil evenwel geen geld en energie verspillen aan een hopeloze en van boven opgedrongen zaak.”

Wel kritische blik

“Toch zullen we wanneer de bedrijvenzone vorm begint te krijgen kritisch elk plan en elk project benaderen. De vraag is welke waarde vergunningen hebben als die nauwelijks gecontroleerd worden? Of afwijkingen desnoods geregulariseerd worden. De geluidsoverlast in de bestaande industriezone Grensland is daar een voorbeeld van. De vraag stelt zich hoelang het zal duren wanneer ook op het toekomstige Menen-West de overlast groot zal zijn?”

De Alerte Koekuit werd opgericht in 1980 en verzet zich al tientallen jaren tegen dat nieuwe bedrijventerrein. Er is jarenlang uitstel bedongen.