Wijkbewoners Hoogweide Heule klagen over gevaarlijke omleiding en warrige communicatie bij wegenwerken: schepen Weydts belooft snel beterschap door omleiding deels te asfalteren

Gevaarlijk, vuil en onduidelijk: het zijn de drie kernwoorden die naar voor komen bij de buurtbewoners van de Hoogweide als ze het hebben over de wegenwerken in de Steenstraat. De wijkbewoners moeten noodgedwongen een omleiding volgen om weg te raken uit hun wijk. Alleen ligt die door het regenweer vol met modder en plassen tot wel 40 cm diep. “Levensgevaarlijk en onverantwoord”, aldus de buurtbewoners. Schepen van Mobiliteit Axel Weydts beslist nu om het stuk tussen de Hoogweide en de Steenstraat te asfalteren.

Wat baat kaars en bril als de stad niet zien wil: de buurtbewoners van de wijk Hoogweide zijn het zat. Door de wegenwerken in de Steen- en Roeselaarsestraat is het al enkele maanden chaos alom in de wijk Hoogweide. Zij kunnen hun huis niet meer vlot bereiken en ook de huisvuilophaling loopt al enkele maanden in de soep. “Het zijn meer dan ongemakken. We hebben recht van klagen. We zijn het beu. We kloppen beleefd aan bij de stad, maar krijgen zo goed als geen gehoor. Als ze er dan op ingaan dan moet er nog gevolg aan geven, maar dat is dan weer een paar andere mouwen”, zeggen boze wijkbewoners.

Een van de grote frustratiepunten bij de buurtbewoners is de erbarmelijke staat van de omleiding die ze moeten volgen. Wie uit de Hoogweide wil rijden, moet dat doen via de Roeselaarsestraat. Al wordt er ook in die straat gewerkt waardoor die bol staat van de putten en diepe plassen. “De buurt snapt dat het werken zijn die vuiligheid met zich mee brengen, maar het kan niet de bedoeling zijn dat de veringen van je auto het bijna begeven omdat je iedere dag door de werken moet rijden”, zegt één van de buurtbewoners. Een van de buurtbewoners kwam al drie keer ten val met haar fiets tijdens de wegenwerken.

Gewijzigde verkeerssituaties

Volgens de wijkbewoners verandert de verkeerssituatie ook te pas en te onpas of staan de signalisatieborden verkeerd. “De gemotoriseerde politie kwam gisteren voor de zoveelste keer ter plaatse om de gevaarlijke situatie te aanschouwen. Hij gaf zelf aan dat hij niet door die modderplas rijdt met zijn moto omdat hij anders vast komt te zitten. Op onze vraag of hij zelf met een auto wilde doorrijden, antwoordde de agent zelf ‘neen’”, vertelt een geïrriteerde wijkbewoner.

Groen wordt opgehaald, huisvuil niet

Ook de warrige communicatie rond de huisvuilophaling werkt al een rode lap op een stier, bij de buurtbewoners. De vuilniswagen komt niet meer langs in Hoogweide terwijl het groenafval met een wagen van hetzelfde kaliber langskomt. Onbegrijpelijk volgens de wijkbewoners. Door de werkzaamheden moeten de wijkbewoners hun vuilzakken en karton in groep plaatsen aan de aanpalende Roeselaarsestraat. “De ene dag is de plek waar het afval van heel de wijk verzamelt wordt vrij en de andere dag is het afgesloten omdat ze beslissen om daar even verder te werken.” Een omelet kan je natuurlijk nooit maken zonder eieren te breken maar het gebrek aan communicatie zit de buurt hoog. “Communicatie ontbreekt bij deze werken noch van stad Kortrijk noch van de aannemer die deze werken verricht.”

Beterschap in zicht

Vooral de vele regenbuien en grillen hebben de omleiding geen goed gedaan. De beruchte smallere éénrichting toegangsweg tot de wijk is al kapotgereden en onverlicht. Wat als het gaat stortregenen en vriezen. Hoogweide houdt alvast hun hart vast.

De bevoegde schepen Axel Weydts belooft alvast beterschap maar geeft ook aan dat dergelijke situaties onvermijdbaar zijn. “Het is en blijft natuurlijk wel een werfzone wat betekent dat er in de periode dat er daar in de buurt gewerkt wordt in combinatie met regenweer dergelijke situaties mogelijk zijn.” Op dinsdagmorgen besliste hij echter om de problematiek versneld aan te pakken, door de omleiding gedeeltelijk in de Roeselaarsestraat te asfalteren. “Op die manier zal de wijk Hoogweide tot minstens maart 2023 zonder veel hinder bereikbaar moeten zijn en zo kan de afvalophaling terug voor een lange periode gewoon in de wijk gebeuren”, zegt Weydts.

De aannemer zal zich nu in eerste instantie concentreren op het stuk Roeselaarsestraat vanaf de inrit van de wijk Hoogweide tot de grens met Gullegem, zo kunnen de bewoners van de Hoogweide hun wijk weer voor even zorgeloos in- en uitrijden. Pas nadat dit deel afgewerkt is, voorzien we opnieuw werken tussen de Steenstraat en de inrit van de Hoogweide. De buurtbewoners lijken alvast even gerustgesteld. (CH/JF)