Wijkbewoners Hoogweide Heule boos en gefrustreerd door wegenwerken in de Roeselaarsestraat

De wijk Hoogweide in Heule kampt al geruime tijd met ongemakken. Dit door wegenwerken in de aanpalende Roeselaarsestraat en Steenstraat. Door slechte communicatie met de stad is het chaos alom. Te pas en te onpas verandert er iets waardoor de wijkbewoners van Hoogweide voor voldongen feiten staan. Nu moeten ze de wijk uitrijden in de Roeselaarsestraat, waar de wegenwerken doorgaan, door de modder die op plaatsen tot 40 cm diep is. “Levensgevaarlijk en onverantwoord”, aldus de buurtbewoners. Zelfs de ordehandhavers willen er niet doorrijden.

Wat baat kaars en bril als de stad niet zien wil. Dit is het algemeen besluit van alle gefrustreerde wijkbewoners. Ze sturen tevergeefs mails naar de stadsdiensten, bellen 1777… “Het zijn meer dan ongemakken. We hebben recht van klagen. We zijn het beu. We kloppen beleefd aan bij de stad, maar krijgen zo goed als geen gehoor. Als ze er dan op ingaan dan moet er nog gevolg aan geven, maar dat is dan weer een paar andere mouwen”, zeggen boze wijkbewoners.

Modderplas

De modderplas aan de uitrit om ‘Hoogweide’ te verlaten in de Roeselaarsestraat is een gevaarlijke situatie. Daardoor rijden bewoners langs de geïmproviseerde éénrichting inrit, Gullegemsestraat, de wijk uit. “De gemotoriseerde politie kwam gisteren voor de zoveelste keer ter plaatse om de gevaarlijke situatie te aanschouwen. Hij gaf zelf aan dat hij niet door die modderplas rijdt met zijn moto omdat hij anders vast komt te zitten. Op onze vraag of hij zelf met een auto wilde doorrijden, antwoordde de agent ‘neen’”, vertelt een geïrriteerde wijkbewoner. “Niettegenstaande de agent duidelijke aangaf dat het verboden is van tegen het eenrichtingsverkeer in te rijden, was hij zelf genoodzaakt om de éénrichting te negeren om de wijk te verlaten.”

Volgens de wijkbewoners verandert de verkeerssituatie te pas en te onpas of staan de signalisatieborden verkeerd. We zijn soms verplicht van het verkeersreglement te overtreden.

Groen wordt opgehaald, huisvuil niet!

De vuilniswagen komt niet meer langs in Hoogweide terwijl het groenafval met een wagen van hetzelfde kaliber langskomt. Onbegrijpelijk aldus de wijkbewoners. Door de werkzaamheden moeten de wijkbewoners hun vuilzakken en karton in groep plaatsen aan de aanpalende Roeselaarsestraat Voor hoogbejaarden is dat een ‘tjolen’. “Plots blijft alles staan omdat we het nu moeten deponeren op een andere plaats. Dit zonder te communiceren.”

Dit zijn maar enkele voorbeelden van de problemen die de bewoners van de wijk en de aanpalende straten ondervinden. “Het zijn allemaal problemen die men kan vermijden door communicatie en een duidelijk plan van aanpak. We kunnen niet vingerwijzen want de ene steekt het op de andere. De paraplu doet hier alvast zijn werk.”

Winter staat voor de deur

Hoe het verder moet, weten de wijkbewoners niet. Het wordt gevaarlijker met de herfst en wintergrillen. De beruchte smallere éénrichting toegangsweg tot de wijk is al kapotgereden en onverlicht. Wat als het gaat stortregenen en vriezen. Hoogweide houdt alvast hun hart vast.

Axel Weydts, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken, reageert kordaat: “Deze morgen hebben we beslist om het stukje werfweg van de Roeselaarsestraat tussen de Steenstraat en de inrit tot de wijk Hoogweide tijdelijk te asfalteren. Op die manier zal de wijk Hoogweide tot minstens maart 2023 zonder veel hinder bereikbaar moeten zijn en zo kan de afvalophaling terug voor een lange periode gewoon in de wijk gebeuren. De aannemer zal zich nu in eerste instantie concentreren op het stuk Roeselaarsestraat vanaf de inrit van de wijk Hoogweide tot grens met Gullegem. Pas nadat dit deel afgewerkt is, voorzien we opnieuw werken tussen de Steenstraat en de inrit van de Hoogweide. Eens de datum van de asfalteringswerken vast ligt, voorzien we een infobrief voor de bewoners van de wijk Hoogweide met de nieuwe situatie.”