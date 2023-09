Wezetstraat in Ardooie tot half oktober onderbroken wegens herstellingswerken

Vanaf komende week zal de Wezestraat in Ardooie niet toegankelijk zijn voor het verkeer. Recent werden er in deze straat fietssuggestiestroken aangelegd, maar daarbij is er iets fout gelopen. Daardoor moet de aannemer er herstellingswerken uitvoeren.

Tijdens de werken is er geen doorgaand verkeer mogelijk. Na de werken is de straat wel opnieuw toegankelijk voor het verkeer. De werken zullen minstens tot half oktober duren, afhankelijk van de weersomstandigheden. Vanaf de Oostlaan wordt er een omleiding voorzien. De omleiding komt er eveneens via de Vernagelingstraat en de Lijsterstraat. De betrokken inwoners voor wie tevens ongemakken te verwachten zijn, zullen instructies krijgen per brief.