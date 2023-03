Weststraat in Ingelmunster tijdelijk afgesloten

In de week van 20 maart voert aannemer Verbraeken Infra rioleringswerken uit in de Weststraat in Ingelmunster en dit in opdracht van Fluvius.

De werken vinden plaats ter hoogte van huisnummer 27 en zullen drie werkdagen duren. Daardoor is de Weststraat tijdens de werken afgesloten ter hoogte van de Doelstraat. Het éénrichtingsverkeer in de Weststraat wordt tijdelijk opgeheven. Er is een omleiding via de Elfjulisingel, Brugge- en Oostrozebekestraat, richting het centrum.