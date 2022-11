Wervik organiseert infomoment over heraanleg Scherpenheuvelstraat

In de raadzaal van het stadhuis in Wervik is er woensdagavond van 19 tot 21 uur een infomoment over de heraanleg van de Scherpenheuvelstraat en vlakbij een mogelijke proefopstelling in de Koestraat. Beide straten zijn zone 30.

De ontwerpplannen zullen aanwezig zijn en worden toegelicht. Daarnaast is er ruimte voorzien om vragen te beantwoorden. In de Scherpenheuvelstraat is er éénrichtingsverkeer. De staat van het wegdek is slecht. Er zijn heel wat verzakkingen. Het lokaal bestuur heeft plannen om ter hoogte van de Theofiel Godtschalcklaan een verhoogd plateau te voorzien om de snelheid af te remmen. Een gevaarlijk punt is aan de bakkerij Hessel want daar geldt voor het verkeer komende uit de Scherpenheuvelstraat voorrang van rechts, maar heel wat automobilisten in de Kasteelstraat negeren dat.

De inwoners van de Koe- en Scherpenheuvelstraat kregen voor het infomoment van de stad een flyer. In het begin van de straat aan de kant van de Koestraat hangt een vergroting van die flyer. Op het einde van de straat aan de kant van de Kasteelstraat hangt ook een vergroting. Dinsdag hing daar nog een foute flyer. Het ging immers over de flyer van de infomarkt op …woensdag 9 november over de heraanleg van de Bakkerstraat, Rekestraat en Molenstraat. Dinsdagnamiddag werd dat aangepast. (EDB)