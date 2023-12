Werkzaamheden op komst in Land- en Driekoningenstraat in Torhout

Als alle voorbereidingen vlot verlopen, worden vanaf het najaar van 2024 drie straten in Torhout van nieuwe riolen voorzien en heraangelegd: de Landstraat, de Zomerstraat en de Driekoningenstraat. De stad werkt daarvoor samen met Fluvius en Aquafin.

Het project Landstraat-Zomerstraat zal in principe in de loop van augustus in de landerijen van start gaan, waar het doorgaand verkeer geen hinder van zal ondervinden. “Er wordt een belangrijke bypass gerealiseerd om de mogelijke wateroverlast in de buurt van de wijk Don Bosco én ’t Hoge op te lossen”, zegt An Wostyn, directeur Ruimte van de stad.

“In de Landstraat wordt vanaf het laagste punt een bredere afvoergracht aangelegd en vanaf het kruispunt met de Molenstraat is er een gescheiden rioleringsstelsel voorzien voor zowel de Landstraat als de Zomerstraat. Het project moet de vlotte doorvoer van het regenwater garanderen.”

“De twee laatstgenoemde straten worden daarna grondig heraangelegd. De voorbereidende nutswerkzaamheden zullen vermoedelijk vanaf oktober 2024 in het straatbeeld zichtbaar worden. We willen de bewoners het komende voorjaar van een concrete timing op de hoogte brengen.”

Aandacht voor fietsers

In de Driekoningenstraat staat eveneens het vernieuwen van de riolen en het wegdek op het programma. De subsidies die de hogere overheid hiervoor wil geven, zijn intussen vastgeklikt en dus kan het project vooruit. Aquafin, dat als opdrachtgever het dossier trekt, heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Fluvius en de stad. In die overeenkomst zijn de praktische en financiële afspraken vastgelegd. ‘t Schrijversveld, het geheel van zijstraatjes, wordt mee in het rioleringsproject opgenomen.

“Na de grootscheepse rioolwerkzaamheden neemt de stad de renovatie van de straat voor haar rekening”, vervolgt An. “Er zal bij de herinrichting naar een goed evenwicht gezocht worden inzake de mobiliteit van de verschillende weggebruikers, met voldoende aandacht voor fietsers en voetgangers.”

“De Driekoningenstraat is een woonstraat die dicht aansluit bij de lokale schoolbuurt. Logisch dat er gestreefd zal worden naar een aangename leefomgeving en het beperken van de snelheid van het gemotoriseerd verkeer. Het project zou van start moeten gaan in het najaar van 2024.”