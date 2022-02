Werkzaamheden, om Kuurne een nieuw hart te geven, van start op valentijn

Maandagmorgen zijn in het centrum van Kuurne de werkzaamheden van start gegaan, die het hart van Kuurne in een nieuw jasje moeten steken.

Het startschot van deze werkzaamheden werd gegeven ter hoogte van de Vlaskouter. In een eerste fase zullen de Vlaskouter, Kerkstraat, Generaal Eisenhowerstraat, de Tramsatie en het Marktplein onder handen worden genomen. In een tweede fase, die gepland staat vanaf augustus, zouden dan de Doornenstraat, Harelbeeksestraat en Koning Albertstraat aangepakt worden. Tijdens de werkzaamheden worden ook alle verouderde nutsvoorzieningen vernieuwd.

“Symbolischer kan niet: de werkzaamheden die het hart van Kuurne zullen vernieuwen, worden aangevat op valentijn’, opent burgemeester Francis Benoit. “Wie in de werfzone woont, mag vandaag naast een infobrief waarin de bewoners worden ingelicht hoe de werkzaamheden zullen verlopen ook een hartje in chocolade verwachten. Wie niet in de werfzone woonachtig is, wordt op onze wekelijkse marktdag van woensdag 16 februari getrakteerd op een hartje. We beseffen dat we moeilijke tijden tegemoet gaan en houden eveneens ons hart vast, maar we hebben alvast het volle vertrouwen in het team dat deze werkzaamheden tot een goed einde zal brengen.”

Beperkte hinder

Dat deze werkzaamheden hinder met zich zullen meebrengen, beseft het gemeentebestuur maar al te goed, al wordt beklemtoond dat deze hinder tot het strikte minimum zal beperkt worden. Via bewegwijzering wordt het verkeer dat Kuurne zal aandoen alvast de juiste weg gewezen. Daarnaast kunnen bewoners met vragen over de werkzaamheden wekelijks op dinsdagvoormiddag van 11 tot 11.30 uur terecht in het werfsecretariaat dat gevestigd is in het oude gemeentehuis in de Kerkstraat. Dringende problemen kunnen dan weer gemeld worden op het nummer 03 450 45 45. Tevens kiest de gemeente ervoor om maximaal in te zetten op communicatie. Naast een WhatsApp-groep zal de gemeente Kuurne ook via diverse andere kanalen communiceren over de werkzaamheden.

“Tijdens de werkzaamheden zetten we maximaal in op veiligheid en mobiliteit”, vult schepen Annelies Vandenbussche aan. “Geen evidentie, want weet dat er tijdens de centrumwerken ook grote bouwwerven zijn met onder meer de bouw van de Vlastuin van ‘Eigen Gift, Eigen hulp’, de school VBS Sint-Michiel, Spes Nostra en kleinere werven.”

Plaatselijke handelaars

Tijdens de werkzaamheden krijgen de plaatselijke handelaars alvast de belofte van de gemeente Kuurne dat alle handelszaken te voet bereikbaar zullen blijven. Om de plaatselijke handel te steunen, besloot ook het Braderiecomité reeds om een commerciële actie op te zetten ter promotie van de plaatselijke handel. Alle info omtrent deze centrumvernieuwing is terug te vinden via www.kuurne.be/centrumvernieuwing. De beëindiging van deze eerste fase, die de meeste hinder met zich zal meebrengen, wordt voorzien tegen de zomer. Telkens er een fase wordt afgerond belooft de gemeente Kuurne een werfcafé te organiseren. (BRU)