Werkzaamheden Kaatsspelstraat in Alveringem duren half jaar

Tijdens het ter perse gaan van deze krant zou de eerste fase van de werken in de Kaatsspelstraat gestart moeten zijn. De voetpaden gaan open om nieuwe nutsleidingen te leggen. Aansluitend wordt de hele straat opengebroken voor heraanleg.

Er wacht de inwoners van de Kaatsspelstraat een lastig half jaar. De rijweg, het voetpad en de riolen zijn versleten en na een hele lange aanloopperiode kunnen de werken eindelijk starten. Recent was er een infovergadering met uitleg door alle betrokken instanties en firma’s en het studiebureau. Aannemer van de wegenwerken is De Brabandere uit Veurne.

Rond deze tijd begint de eerste fase van de werken. De firma THV Flu-Tech uit Temse start met het openbreken van de voetpaden om nieuwe nutsleidingen te kunnen aanbrengen. De straatverlichting wordt met ledlampen uitgerust. “Deze fase zal tot eind februari, half maart duren”, zegt werfleider Rocky Vandevelde. De eerste week van de werken wordt de meeste hinder verwacht, alsook een parkeerverbod wegens het frequent aanleveren van materialen. Wie nog aanpassingen wil doen aan leidingen van gas, elektriciteit, kabeltelevisie, telefonie of internet, moet meteen contact opnemen met Fluvius.

In deze fase wordt ook de nieuwe glasvezelverbinding tussen het gemeentehuis en het wzc ’t Hoge gelegd. Daarvoor breekt men het voetpad langs de kerkhofmuur en Lovoetweg open.

Premie

In fase 2 gebeuren de riolerings- en wegenwerken. Een nieuw rioleringsstelsel scheidt regen- en vuil water van elkaar. Enkel halfopen en open woningen moeten aansluiten. De gemeente voorziet een premie: 50% van de aanvaarde kosten met een maximum van 500 euro. Koen De Vriendt van Aquaduin (IWVA) bezoekt de betrokkenen om hen bij te staan.

Tot slot worden de rijweg en de voetpaden heraangelegd. De straat is een lappendeken en de voetpaden zijn op meerdere plaatsen verzakt. De nieuwe voetpaden worden in grijze klinkers heraangelegd. Borduren worden verlaagd zodat auto’s vlotter in en uit de garage kunnen. Waar mogelijk, wordt het voetpad versmald ten voordele van het verbreden van de rijweg. De werken zullen tot aan het bouwverlof duren, onder voorbehoud van tegenslagen.

Weide

De gemeente beloofde om voor de duur van de werken een verbindingsweg met uitwijkstroken aan te leggen in de weide van Wyckhuize, tussen de parking naast de Appelstraat en de Sint-Rijkersstraat. De betrokken inwoners kunnen tijdens de duur van de werken met hun vuilniszakken terecht in een grote container op het dorp.

