Werkzaamheden in het centrum schieten goed op

Het centrum van Meulebeke wordt momenteel grondig aangepakt. Bedoeling is niet enkel om de Markt een nieuwe look aan te meten maar om de omliggende straten eveneens een facelift te bezorgen.

De grote werken aan het marktplein kunnen pas van start gaan wanneer de nutleidingen vernieuwd worden. In de Kapellestraat en in de Kerkstraat (foto) is men hier nu volop mee bezig. Momenteel is de Goethalplaats nog beperkt bereikbaar maar eenmaal de werken ook daar aanvangen wordt deze volledig afgesloten voor alle verkeer richting centrum. Ondertussen blijft het centrum bereikbaar via de Karel van Manderstraat en de Oostrozebekestraat. Parkeren blijft nog mogelijk op de Markt en in de Holdestraat.