Werken Wijnendalestraat in Beveren van start

Maandag 9 januari starten de rioleringswerken en heraanleg van de Wijnendalestraat tussen de Bollaardstraat en Deken Wallaertstraat.

Er wordt onder meer voorzien in een gescheiden rioolstelsel, een fietsveilige inrichting met 1,2 km nieuwe fietspaden en een versmalling tussen de Onledebeek en Beveren centrum, een zone 30, 42 extra bomen en 1.400 vierkante meter beplanting én nieuwe openbare verlichting met duurzame ledverlichting. Wie interesse heeft om een geveltuintje te voorzien, kan hiervoor terecht op www.klimaatswitch.be.

De eerste fase van de werken duurt wellicht tot juni. Daarna starten de werken in het stuk tussen de Onledebeek en het centrum van Beveren. In de zone waar er gewerkt wordt, is er geen verkeer mogelijk. Wagens rijden best via de Beversesteenweg naar het centrum, fietsers kunnen via de Désiré Van de Wallestraat of via de industriezone.

(SM)