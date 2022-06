Werken Veurnestraat/Pannestraat gaan in zomerpauze, eind augustus start volgende fase

Vanaf eind juni gaan de werken van het Agentschap Wegen en Verkeer op de Veurnestraat/Pannestraat (N35) in zomerpauze. De gewestweg wordt dan twee maanden opnieuw helemaal opengesteld voor gemotoriseerd verkeer, fietsers moeten wel nog een omleiding volgen. Eind augustus gaat de aannemer verder met de volgende fase van de werken.

Sinds eind 2021 was de aannemer van Wegen en Verkeer aan het werk op het kruispunt van de Pannestraat met de Koksijdestraat. Dit kruispunt werd omgebouwd tot een gloednieuwe rotonde om het verkeer naar het industrieterrein vlotter te doen verlopen. De rotonde is nu bijna helemaal klaar en kan vanaf begin juli gebruikt worden door het verkeer. Daarmee zit het eerste deel van de werken erop.

Zomerpauze

Begin juli gaat het project even in zomerpauze om de hinder in het toeristische hoogseizoen te beperken. De rijweg en de rotonde wordt tot eind augustus volledig opengesteld voor gemotoriseerd verkeer. Omdat er nog geen veilige fietspaden aangelegd zijn, moeten fietsers wel nog een omleiding volgen via de Sint-Idesbaldusstraat (N8) en de Robert Vandammestraat (N396). Na een pauze van twee maanden gaat de aannemer eind augustus verder met de volgende fase van de herinrichting.

Fase 3: werken tussen nieuwe rotonde en E5 mode

De aannemer start volgens de huidige planning op maandag 29 augustus met de derde fase fase van de werken. Hij werkt vanaf dan op het stuk van de Pannestraat tussen de nieuwe rotonde en de E5 mode. Hier wordt een nieuwe riolering geplaatst, de rijweg wordt helemaal heraangelegd en er komt een ventweg naast de hoofdweg voor fietsers en bezoekers van de handelszaken. Deze fase duurt volgens de huidige planning ongeveer 4 maanden, tot eind 2022. De planning voor de daaropvolgende fases ligt nog niet vast, die wordt momenteel bepaald door Wegen en Verkeer en de aannemer.

Hinder tijdens fase 3

Tijdens de derde fase van de werken wordt de werfzone op de Pannestraat opnieuw in beide richtingen afgesloten. Autoverkeer en fietsers tussen Veurne en de Panne moet – net als tijdens de voorbije werken – in beide richtingen omrijden via de Sint-Idesbaldusstraat (N8) en de Robert Vandammestraat (N396). De werken worden zo uitgevoerd dat alle handelszaken langs de Pannestraat altijd bereikbaar blijven.

Werken aan een veilige fietsverbinding tussen Veurne en De Panne

Als fietser op de Veurnestraat/Pannestraat (N35) rij je momenteel naast het autoverkeer. Na de herinrichting worden de fietspaden een stuk veiliger en comfortabeler. Waar er genoeg ruimte is, worden fietsers en auto’s gescheiden door een groene zone. Binnen de bebouwde kom worden de fietspaden verhoogd aangelegd om fietsers beter te beschermen. Het project zorgt ook voor een vlotte bereikbaarheid van de industriezone in Veurne. Aan de noordkant van de N35 komt bovendien een parallelle ventweg naast de hoofdweg. Die kan gebruikt worden door fietsers en bezoekers van de handelszaken. Zo kan het verkeer op de hoofdweg vlotter doorrijden en zijn er geen conflicten mogelijk met auto’s die de gewestweg op- en afrijden.

Alle info op wegenenverkeer.be/N35.