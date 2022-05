Werken verbindingsweg starten dit jaar op grondgebied Ledegem, volgend jaar in Roeselare

Nog dit jaar wordt er gestart met de werken aan de belangrijke verbindingsweg tussen Rollegem-Kapelle en Roeselare. In de eerste fases wordt er op grondgebied Ledegem gewerkt, pas na het bouwverlof van 2023 is het de beurt aan de Moorseelsesteenweg.

De gemeente Ledegem, Aquafin , de provincie en de stad Roeselare bundelen de krachten voor de henrichting van de Roeselarestraat, op grondgebied Rollegem-Kapelle, en de Moorseelsesteenweg, op grondgebied Roeselare. “Een deel van de werken wordt uitgevoerd op grondgebied Rollegem-Kapelle, op grondgebied Roeselare gaat het over het stuk tussen het bedrijf Dumoulin Bricks en de gemeentegrens”, aldus Filip Demey van Studiebureau Demey. Hij kwam maandagavond langs om de commissie ruimte in Roeselare om er uitleg te geven over het project. “Langs de Moorseelsesteenweg komen er langs beide kanten van de weg fietspaden die van de rijweg worden gescheiden door een haag. Ter hoogte van Dumoulin Bricks komt er een verlichte fietsoversteek.”

Gescheiden rioleringsstelsel

Aanvankelijk zal er gewerkt worden op grondgebied Ledegem. Daar wordt voorrang gegeven aan de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. Pas na het bouwverlof van 2023 wordt er gewerkt langs de Moorseelsesteenweg. “Wij zitten binnenkort samen met de nutsmaatschappijen. Een exacte timing voor de werken op grondgebied is er momenteel nog niet”, aldus Bart Dochy (CD&V/VD), burgemeester van Ledegem.

Cyriel Ameye (Vlaams Belang) maakt zich zorgen dat de werken aan de Moorseelsesteenweg zullen samenvallen met die in de Meensesteenweg. “Voor het verkeer kunnen die werken onmogelijk gelijktijdig uitgevoerd worden.” De stad houdt alvast rekening met de timing van beide grote werken. “We moeten inderdaad zeker voorkomen dat die werken niet in elkaars vaarwater komen te zitten. Normaal gezien zal het project in de Moorseelsesteenweg eerst uitgevoerd worden.”