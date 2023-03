Werken Steenakker afgerond tegen eind mei, wachten op de betonwerken

Ondanks enkele weken geleden veel regenweer, vorderen de werken aan de Steenakker momenteel goed. De heraanleg door aannemer nv Cnockaert Construct zit voor op het schema. De eerste bomen werden geplant door Tuinen Dewulf uit Boezinge. De wegen- en rioleringswerken zijn gestart in maart vorig jaar.

Als de weersomstandigheden het toelaten, dan kunnen de betonwerken aanvatten.

Daarna moeten ook nog platines worden gelegd. Volgens de huidige planning zou de Steenakker tegen eind mei afgewerkt zijn, weliswaar onder voorbehoud van het weer.

Paviljoen

Er komt ook nog een paviljoen. Dat zal onder meer worden gebruikt als infobalie wanneer er op de Steenakker evenementen doorgaan of wanneer er een actie is tijdens de wekelijkse Vrijdagmarkt. Bij slecht weer zullen ouders en grootouders er ook kunnen schuilen wanneer ze wachten op de schoolrij. De schandpaal en kunstwerk The Kiss met twee parende herten van Wim Delvoye komen ook terug. Er is ook een drinkwaterfontein voorzien.

De grootste centrumparking verdwijnt en maakt plaats voor een belevingsplein. De officiële opening van de Steenakker wordt gecombineerd met Vlaanderen Feest op zondag 9 juli.

(EDB)