Werken starten voor nieuw kruispunt aan industriezone Tielt Noord

Op woensdag 1 maart begint het Agentschap Wegen en Verkeer met de werken aan het kruispunt langs de N37 in Tielt ter hoogte van het nieuwe bedrijventerrein Tielt Noord. Daarbij wordt het oorspronkelijke kruispunt met de Galgenveldstraat afgesloten en wordt er 700 meter verderop een nieuw kruispunt met driekleurige lichten aangelegd. Dit moet de verkeersveiligheid voor voornamelijk fietsers ten goede komen.

Aangezien de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) een uitbreiding plant van haar industriezone Tielt Noord op zo’n 700 meter van het bestaande kruispunt, wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de Galgenveldstraat ter hoogte van de N37 af te sluiten, waardoor de in- en uitgang voor gemotoriseerd verkeer in de straat niet meer mogelijk is. Fietsers zullen wel doorgang behouden.

Veiliger kruispunt

Er komt een geheel nieuw en veiliger kruispunt ter hoogte van de nieuwe industriezone. Het nieuwe kruispunt krijgt bij de heraanleg een afslaande strook. Het afsluiten van de Galgeveldstraat voor gemotoriseerd verkeer zal maar gebeuren eens het nieuwe kruispunt volledig in werking is en de nieuwe wegen op de terreinen van de WVI ook aangelegd zijn.

Drie fases

De werken gaan door in drie fases: de voorbereidende werken, de nutswerken en de eigenlijke werken. Tijdens de voorbereidende werken worden worden enkele bomen ontstronkt en geveld, worden nieuwe grachten aangelegd en wordt het bestaande fietspad opgebroken. De bomen worden in een latere fase van de werken in de regio gecompenseerd. Daarna worden de nutsleidingen verplaatst. Pas hierna starten de eigenlijke werken aan het nieuwe kruispunt zelf.

Timing en impact?

De voorbereidende werken vangen aan op woensdag 1 maart. Wanneer deze achter de rug zijn, starten de nutsmaatschappijen volgens de huidige planning hun werken op vanaf het midden van april. De eigenlijke werken voor de aanleg van het nieuwe kruispunt gaan van start op maandag 8 mei. Het einde van het volledige project wordt verwacht tegen het bouwverlof van dit jaar. Alle data zijn onder voorbehoud van goede weersomstandigheden.