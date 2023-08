Werken rotonde Kortrijkstraat zullen twee weken langer duren

Momenteel vinden er werken plaats aan de rotonde van de Kortrijkstraat en de op- en afrit van de E403 richting Doornik in Wevelgem. Door onvoorziene omstandigheden zullen die pas op 5 oktober af zijn en niet op 19 september zoals initieel gepland.

Sinds midden augustus voert een aannemer werken uit aan de rotonde van de Kortrijkstraat en de op- en afrit van de E403 richting Doornik in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer. De fietspaden worden buiten de rotonde verplaatst, wat de zichtbaarheid en veiligheid van fietsers verbetert. Daarnaast legt de aannemer ook twee oversteekplaatsen aan voor voetgangers, op de Kortrijkstraat richting Wevelgem en op Vliegveld.

Bedoeling is om zo de onveilige situatie voor de zwakke weggebruiker te verbeteren. De werken zouden normaal tot 19 september duren, maar door onverwachte omstandigheden op de werf wordt de einddatum verschoven tot 5 oktober.

De op- en afrit aan de rotonde, van en naar de E403 richting Doornik, blijven afgesloten voor het verkeer, net als de straat Vliegveld. Voor het verkeer zijn er telkens omleidingen voorzien. Het verkeer van Wevelgem naar Kortrijk kan voorbij de werfzone blijven rijden. Voor fietsers en wandelaars zal er ook geen hinder zijn.

Wel zal de werfzone het weekend van 16 en 17 september – dan is er braderie in Wevelgem – worden opengezet in beide richtingen.